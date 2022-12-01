'Bir sürü ülke tavan fiyata rağmen Rus petrolünü almaya devam edecektir'

“Bunu ikiye bölmek lazım. Birincisi doğalgaza uygulanacak tavan fiyat, ikincisi petrole uygulanacak olan tavan fiyattan bahsediyorlar. Petrolü de kendi içinde ikiye bölmemiz lazım. Çünkü bir tavan fiyattan bir de Rus petrolünü gemi yoluyla almamaktan bahsediyorlar. G7 ülkeleri, ‘Rus petrolüne 60-70 dolar bandında tavan fiyat uygulamamız lazım’ diyorlar. G7 içinde AB ülkeleri de var. Polonya gibi ülkeler daha da düşük tavan fiyat olması gerektiğini, çünkü Rusya’nın savaşı petrolle finanse ettiğini söylüyor. AB, ‘5 Aralık’tan itibaren deniz yoluyla Rus petrolü almayacağım’ diyor. Boru hatları yoluyla gelene bir şey demiyor. Macaristan gibi ülkelere 18 ay süre tanındı. Fakat bu öyle garip bir denklem ki bunun içinde Rusya’nın açıklamaları var, ‘Petrole tavan fiyat uygulayanlara satmayacağım’ diyor. Buranın getirisi şu olabilir ki bu Avrupa için korkunç bir senaryo. Ne kadar bunu düşünüyorlar farkında değilim, çünkü bugüne kadar aldıkları kararları düşünerek aldıklarını göremiyorum. Boru hatlarıyla gelen petrolün de kesilmesine neden olur bu. Eğer tavan fiyat uygulama kararı alırsa G7 üyeleri, Avrupa her ne kadar ‘Boru hatlarından alacağım, sadece deniz yolunu keseceğim’ dese de etkisi olur. Diğer taraftan da benzin, dizel, mazot gibi şeyleri de marttan itibaren almayacağız diyorlar. Avrupa’da rafineri çok verimsiz çalışacak. Rus petrolü olmadan bütün rafineriler ağır ve hafif petrollerin karışımına göre tasarlanmıştır, rafineriler çalışır ama düşük verimlilikte çalışacaklar. O yüzden Amerika, Venezuella ile anlaşmak zorunda kaldı. G7’den Japonya nasıl bir tavır alacak bilmiyorum. Onlar da petrol alıyorlar, onların da petrollerinin kesilme durumu gündeme gelecek. Biz daha bu işi nasıl karıştırabiliriz diyerek böyle bir uygulamaya geçiyorlar. Ama gördüğüm kadarıyla rafine ürünler bundan çok fazla etkilenir. Fiyatları artar, çünkü Avrupa’daki rafineriler verimsiz çalışmaya başlar. Böyle olunca maliyete etkisi olur. Daha beteri boru hattıyla gelen de giderse Avrupa için bambaşka bir dünya olur, etkileri de her tarafta gözükür.”