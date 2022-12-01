https://sputniknews.com.tr/20221201/bim-icra-kurulu-uyesi-aykactan-fahis-fiyat-iddialarina-yanit-1064031083.html

BİM İcra Kurulu Üyesi Aykaç'tan fahiş fiyat iddialarına yanıt

BİM İcra Kurulu Üyesi Aykaç'tan fahiş fiyat iddialarına yanıt

Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, fahiş fiyat uygulamasına dair eleştirilere cevap vererek, "Maliyet enflasyonuna... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T01:32+0300

2022-12-01T01:32+0300

2022-12-01T01:40+0300

ekonomi

galip aykaç

bim

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Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu. Fahiş fiyat uygulamasına dair eleştirilere cevap veren Aykaç “Fahiş fiyat konusunun bu kadar gündemde olmasının sebebi enflasyon oranlarının yüksekliği. Dünyanın mücadele ettiği bir enflasyonun biraz daha farklı yaşanır halini görüyoruz. Burada aslında üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif. Birçok işletmemiz zarar ediyor, kâr edenlerin de yüzde 0-4 arasında marjı var. BİM açısından herhangi bir ceza beklentimiz yok” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, zincir marketlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili yeni yaptırımların devreye alınacağını söylemişti.'BİM’in 5 yıldır bilançosunda kâr marjında artış yok'Aykaç “Kendi kendimize yeteceksek birçok konuda dışa bağımlılığı azaltmalıyız. Tarımı kalkındırmak, hayvancılığı artırmak zorundayız. Bizlerin üzerimize yapıştırılmaya çalışılan şeylere nominal olarak değil, oransal bakılması gerekiyor. Ben şirketim adına söyleyebilirim BİM’in 5 yıllık bilançosunu incelesiler, kâr marjında bir artış yok. Diğer şirketler de aynı durumda” dedi.Aykaç sözlerine şöyle devam etti:'EYT'ye takılan ciddi sayıda çalışan var'EYT konusunda da değerlendirmelerde bulunan Aykaç “75 bin üzerinde çalışanı olan bir şirketiz. EYT'ye takılan ciddi sayıda çalışan var. Türkiye'deki gelir grubu üst ve alt olarak ikiye ayrıldı. Beklentileri karşılayacak bir asgari ücret oranı adil olacaktır. Asgari ücret konusunda işletmeler devletten beklenti içinde olacaktır” ifadelerini kullandı.Önümüzdeki aydan itibaren enflasyonda baz etkisinin görüleceğini belirten Aykaç "Enflasyonda Mart-Nisan sonrası dramatik düşüş bekliyorum" yorumunu yaptı.

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galip aykaç, bim