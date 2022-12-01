https://sputniknews.com.tr/20221201/bim-icra-kurulu-uyesi-aykactan-fahis-fiyat-iddialarina-yanit-1064031083.html
BİM İcra Kurulu Üyesi Aykaç'tan fahiş fiyat iddialarına yanıt
BİM İcra Kurulu Üyesi Aykaç'tan fahiş fiyat iddialarına yanıt
Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, fahiş fiyat uygulamasına dair eleştirilere cevap vererek, "Maliyet enflasyonuna... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T01:32+0300
2022-12-01T01:32+0300
2022-12-01T01:40+0300
ekonomi
galip aykaç
bim
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Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu. Fahiş fiyat uygulamasına dair eleştirilere cevap veren Aykaç “Fahiş fiyat konusunun bu kadar gündemde olmasının sebebi enflasyon oranlarının yüksekliği. Dünyanın mücadele ettiği bir enflasyonun biraz daha farklı yaşanır halini görüyoruz. Burada aslında üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif. Birçok işletmemiz zarar ediyor, kâr edenlerin de yüzde 0-4 arasında marjı var. BİM açısından herhangi bir ceza beklentimiz yok” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, zincir marketlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili yeni yaptırımların devreye alınacağını söylemişti.'BİM’in 5 yıldır bilançosunda kâr marjında artış yok'Aykaç “Kendi kendimize yeteceksek birçok konuda dışa bağımlılığı azaltmalıyız. Tarımı kalkındırmak, hayvancılığı artırmak zorundayız. Bizlerin üzerimize yapıştırılmaya çalışılan şeylere nominal olarak değil, oransal bakılması gerekiyor. Ben şirketim adına söyleyebilirim BİM’in 5 yıllık bilançosunu incelesiler, kâr marjında bir artış yok. Diğer şirketler de aynı durumda” dedi.Aykaç sözlerine şöyle devam etti:'EYT'ye takılan ciddi sayıda çalışan var'EYT konusunda da değerlendirmelerde bulunan Aykaç “75 bin üzerinde çalışanı olan bir şirketiz. EYT'ye takılan ciddi sayıda çalışan var. Türkiye'deki gelir grubu üst ve alt olarak ikiye ayrıldı. Beklentileri karşılayacak bir asgari ücret oranı adil olacaktır. Asgari ücret konusunda işletmeler devletten beklenti içinde olacaktır” ifadelerini kullandı.Önümüzdeki aydan itibaren enflasyonda baz etkisinin görüleceğini belirten Aykaç "Enflasyonda Mart-Nisan sonrası dramatik düşüş bekliyorum" yorumunu yaptı.
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galip aykaç, bim
BİM İcra Kurulu Üyesi Aykaç'tan fahiş fiyat iddialarına yanıt
01:32 01.12.2022 (güncellendi: 01:40 01.12.2022) Abone ol
Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, fahiş fiyat uygulamasına dair eleştirilere cevap vererek, "Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif" dedi. Aykaç "Önümüzdeki aydan itibaren enflasyonda baz etkisini göreceğiz, mart-nisan sonrası dramatik düşüş bekliyorum" yorumunu yaptı.
Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı ve BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç Bloomberg
HT'ye değerlendirmelerde bulundu.
Fahiş fiyat uygulamasına dair eleştirilere cevap veren Aykaç “Fahiş fiyat konusunun bu kadar gündemde olmasının sebebi enflasyon oranlarının yüksekliği. Dünyanın mücadele ettiği bir enflasyonun biraz daha farklı yaşanır halini görüyoruz. Burada aslında üretimde maliyet enflasyonu var. Maliyet enflasyonuna eğilmediğimiz sürece bu konuşmalar spekülatif. Birçok işletmemiz zarar ediyor, kâr edenlerin de yüzde 0-4 arasında marjı var. BİM açısından herhangi bir ceza beklentimiz yok” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, zincir marketlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili yeni yaptırımların devreye alınacağını söylemişti.
'BİM’in 5 yıldır bilançosunda kâr marjında artış yok'
Aykaç “Kendi kendimize yeteceksek birçok konuda dışa bağımlılığı azaltmalıyız. Tarımı kalkındırmak, hayvancılığı artırmak zorundayız. Bizlerin üzerimize yapıştırılmaya çalışılan şeylere nominal olarak değil, oransal bakılması gerekiyor. Ben şirketim adına söyleyebilirim BİM’in 5 yıllık bilançosunu incelesiler, kâr marjında bir artış yok. Diğer şirketler de aynı durumda” dedi.
Aykaç sözlerine şöyle devam etti:
“Kontrollerin sıkılaşmasıyla bir problemimiz yok, varsa eksiğimizi görüyoruz. Bu memlekette haksız rekabet işliyor. Rekabet Kurumu'na mesajımız olsun. Türkiye’nin taklit ürün üreten 3. ülke konumunda olduğu söyleniyor. Buna bir çare bulalım artık. Tedarikte bir daralma olduğu gözüküyor, fiyatlara yansıdığını da hissediyorum. Bugün Türkiye'de çağa ayak uyduramamış 150'den fazla yerel market var"
'EYT'ye takılan ciddi sayıda çalışan var'
EYT konusunda da değerlendirmelerde bulunan Aykaç “75 bin üzerinde çalışanı olan bir şirketiz. EYT'ye takılan ciddi sayıda çalışan var. Türkiye'deki gelir grubu üst ve alt olarak ikiye ayrıldı. Beklentileri karşılayacak bir asgari ücret oranı adil olacaktır. Asgari ücret konusunda işletmeler devletten beklenti içinde olacaktır” ifadelerini kullandı.
Önümüzdeki aydan itibaren enflasyonda baz etkisinin görüleceğini belirten Aykaç "Enflasyonda Mart-Nisan sonrası dramatik düşüş bekliyorum" yorumunu yaptı.