https://sputniknews.com.tr/20221201/belcika-teknik-direktoru-roberto-martinez-istifa-etti-1064068792.html

Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez istifa etti

Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez istifa etti

Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Hırvatistan beraberliğinin ardından istifa ettiğini duyurdu. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T21:58+0300

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spor

belçika

katar

fas

2022 dünya kupası

roberto martinez

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2022 Dünya Kupası'na veda eden Belçika'da bir dönem sona erdi. Teknik direktör Roberto Martinez, Hırvatistan ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından istifa görevini bıraktığını açıkladı.2016 yılından bu tarafa Belçika milli takımını çalıştıran İspanyol teknik adam Hırvatistan beraberliğinin ardından 6 yıllık görevini bıraktığını duyurdu.49 yaşındaki çalıştırıcı Belçika ile 2018 Dünya Kupası'nda yarı final, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek final sevinci yaşadı.Martinez özellikle 2018 dünya kupasında oynattığı futbolla takdir toplamış ve İngiltere'yi 2-0 yenen Belçika kupayı 3. sırada bitirmişti.Dünya kupası elemelerinde de dikkat çeken Belçika, E grubunu aldığı 6 galibiyet 2 beraberlik ve topladığı 20 puanla lider tamamlayarak Katar vizesi almıştı.

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