https://sputniknews.com.tr/20221201/bakan-koca-ambulanslarimiz-birinci-ve-ikinci-seviye-acil-vakalara-en-gec-10-dakikada-ulasiyor-1064072007.html

Bakan Koca: Ambulanslarımız birinci ve ikinci seviye acil vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor

Bakan Koca: Ambulanslarımız birinci ve ikinci seviye acil vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor

Sağlık Bakanı Koca, “Ambulanslarımız birinci ve ikinci seviye acil vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor” dedi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T23:24+0300

2022-12-01T23:24+0300

2022-12-01T23:34+0300

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ambulanslarımız birinci ve ikinci seviye acil vakalara en geç 10 dakikada ulaşıyor" ifadelerini kullandı. Koca, paylaşımında "Çoğu Avrupa ülkesine göre daha kısa ama o anda geçmek bilmeyen zamana göre uzun. Süreyi daha da kısaltmaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.Başka bir paylaşımında ise "Helikopter ambulanslarla bu yıl, 1 Ocak-29 Kasım arasında, toplam 2 bin 330 hastamız küçük yerleşim yerlerinden büyük hastanelere veya acil müdahale yapılabilecek kurumlarımıza nakledildi. Ekiplerimiz, 2 bin 330 naklin gururuyla Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda ve daima görev başında" açıklamasında bulunan Bakan Koca, şöyle devam etti:"Uçak ambulanslarla bu yıl, 1 Ocak-29 Kasım arasında, çoğu küçük yerleşim yerlerinden büyük şehirlerdeki hastanelere olmak üzere, 1114 hastanın nakli yapıldı. Yurt dışı hasta sayısı 168. Ekiplerimiz 1282 naklin gururuyla Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda ve daima görev başında.Acil Sağlık Hizmetleri Acil Yardım İstasyonları sayımız 3 bin 265. Türkiye’mizin dört bir yanındaki istasyonlarda görevli 42 bin çalışanımız, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda ve daima, gururla görevinin başında.Kara ambulanslarımız bu yılın ilk 10 ayında tam 5.707.369 hastayı sağlık kurumlarına ulaştırdı. Özel donanımlı ambulanslarla birlikte Acil Yardım Ambulans sayımız 5.792. Ekiplerimiz, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda ve daima, gururla görevinin başında.Şu an aramızda sıradan insanlarmış gibi yaşayan 13 bin 939 kahraman var. Onların gerçekte kim olduklarını afet anlarında görüyoruz. UMKE üyelerimize minnetimizi Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda bir kez daha ifade ediyoruz."

https://sputniknews.com.tr/20221201/bakan-koca-tukiye-saglik-hizmetlerinde-kuresel-yildiz-oldu-1064065011.html

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