https://sputniknews.com.tr/20221201/bakan-akar-abd-operasyonu-tekrar-degerlendirmemizi-istedi-hassasiyetlerimizi-anlattik-1064062548.html
Bakan Akar: ABD, operasyonu tekrar değerlendirmemizi istedi, hassasiyetlerimizi anlattık
Bakan Akar: ABD, operasyonu tekrar değerlendirmemizi istedi, hassasiyetlerimizi anlattık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin, Suriye'nin kuzeyine yönelik olası harekata karşı açıklamalarına ilişkin olarak, "Bizden tekrar değerlendirmemizi... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T17:58+0300
2022-12-01T17:58+0300
2022-12-01T17:58+0300
politika
hulusi akar
tsk
abd
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Jeffrey, bakanlıkta bir araya geldi.AA'da yer alan habere göre Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, birkaç gün içinde mevkidaşları ile yaptığı görüşmeler ve toplantılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin ve hudutların güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları kapsamında, komşularının toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olarak terörle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Akar, PKK/KCK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırılarını artırdığına dikkati çekti.'Türkler ile Kürtler kardeştir'Bakan Akar, "PKK/KCK/YPG son dönemde de sivil yerleşim alanlarımızı hedef almış, çocuk, kadın, öğrenci, öğretmen demeden masum vatandaşlarımıza yönelik alçak ve kanlı saldırılar gerçekleştirmiştir. Binlerce kilometre öteden DEAŞ terör örgütünü tehlike olarak hissedenlerin, sınırlarımızın yanı başından okullar dahil sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan ve masum insanlarımızı katleden terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almamız konusundaki tutumları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.Akar, şunları söyledi:"Sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin ve koalisyon güçlerinin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Tek hedefimiz teröristlerdir. Herhangi bir etnik, dini, mezhepsel yapı bizim için hedef olamaz. Türkler ve Kürtler kardeştir. Tüm fitne, fesat ve dezenformasyon çabalarına rağmen kardeş kalmaya devam edecektir.
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hulusi akar, tsk, abd
Bakan Akar: ABD, operasyonu tekrar değerlendirmemizi istedi, hassasiyetlerimizi anlattık
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin, Suriye'nin kuzeyine yönelik olası harekata karşı açıklamalarına ilişkin olarak, "Bizden tekrar değerlendirmemizi istediler. Hassasiyetlerimizi anlattık, verilen sözlerin tutulmasını istedik" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Akar ve Jeffrey, bakanlıkta bir araya geldi.
AA'da yer alan habere göre Akar, gazetecilere yaptığı açıklamada, birkaç gün içinde mevkidaşları ile yaptığı görüşmeler ve toplantılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, milletin ve hudutların güvenliğini sağlamak üzere Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları kapsamında, komşularının toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olarak terörle mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Akar, PKK/KCK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyinde sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırılarını artırdığına dikkati çekti.
'Türkler ile Kürtler kardeştir'
Bakan Akar, "PKK/KCK/YPG son dönemde de sivil yerleşim alanlarımızı hedef almış, çocuk, kadın, öğrenci, öğretmen demeden masum vatandaşlarımıza yönelik alçak ve kanlı saldırılar gerçekleştirmiştir. Binlerce kilometre öteden DEAŞ terör örgütünü tehlike olarak hissedenlerin, sınırlarımızın yanı başından okullar dahil sivil yerleşim yerlerimizi hedef alan ve masum insanlarımızı katleden terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almamız konusundaki tutumları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
"Sivillerin, tarihi, dini ve kültürel varlıklar ile çevrenin ve koalisyon güçlerinin zarar görmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Tek hedefimiz teröristlerdir. Herhangi bir etnik, dini, mezhepsel yapı bizim için hedef olamaz. Türkler ve Kürtler kardeştir. Tüm fitne, fesat ve dezenformasyon çabalarına rağmen kardeş kalmaya devam edecektir.