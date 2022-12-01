https://sputniknews.com.tr/20221201/bagimsiz-maden-isten-uyari-eylemi-hukuka-aykiri-tavirlarla-uyemizin-isten-cikarildi-1064056662.html
Bağımsız Maden-İş’ten uyarı eylemi: 'Hukuka aykırı tavırlarla üyemiz işten çıkarıldı’
Bağımsız Maden-İş’ten uyarı eylemi: 'Hukuka aykırı tavırlarla üyemiz işten çıkarıldı’
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası avukatı Yiğit Timoçin, Polyak Madencilikte çalışan üyeleri konusunda “Hukuka aykırı tavırlarla üyemizin iş akdini... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T15:27+0300
2022-12-01T15:27+0300
2022-12-01T16:06+0300
seyir hali
radyo
özyeğin üniversitesi
polyak madencilik
bağımsız metal-iş sendikası
eylem
uyarı
mobbing
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Bağımsız Maden-İş’ten uyarı eylemi: 'Hukuka aykırı tavırlarla üyemizin işten çıkarıldı’
01.12.2022 SEYİR HALİ
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası avukatı Yiğit Timoçin, Polyak Madencilik bünyesinde üyelerinin karşılaştığı sorunları ve eylem planlarını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Timoçin, Polyak ve sendika üyesi işçilerin arasında çıkan sorunu “Bağımsız Maden İşçileri Sendikası 2018’de kurulmuş bağımsız bir sendikadır. Kurulduğu tarihten itibaren öncelikle Soma ve Kınık havzası olmak üzere birçok yerde üyelik çalışmasına ve sendikal faaliyetine devam etmektedir. Kurulduğu tarihten itibaren Polyak Madencilik’te üyelik çalışmalarını başlatmış ve sendikal faaliyetlerini devam ettirmektedir. Geldiğimiz durumda iki üyemiz iki sene gibi bir süredir yoğun şekilde baskıya maruz kalmaktadır. Yer altı maden işçisi olan iki üyemiz yer altında çalıştırılmamakta, içtimalden uzak desendere bölgesi adı verilen çok az kişinin gördüğü bir yerde hukuka aykırı şekilde çalıştırılmaktadır. Bunun gibi birçok baskıya maruz kalınmaktadır” diye aktardı.‘Şirket başka hiçbir seçenek bırakmadı’Üye işçilerinin iş akdinin sonlandırıldığını belirten Timoçin, uyarı eylemi başlattıklarını “Son olayda da işyerinden uzakta çalıştırılan üyemize gene işyeri değişikliği yapılmaya çalışılmış. İşçilerden daha da kopartılacak bir bölgeye taşınmaya çalışılmış. Bunun sendikal faaliyetleri engellediği tepkisini veriyor. Şirket buna rağmen üyemizin işten çıkışını veriyor. Daha önceki dönemlerde Polyak yönetimi ile bir nebze iletişim kurabilmiştik. İşçiler sıkıntısı olduğunda bize geliyor, biz de yönetime giderek bir çözüm bulmaya çalışıyorduk ama geldiğimiz noktada bu konuya yönelik çözüm konuştuk. Anlaşmaya rağmen yönetim kendisinin tamam dediği çözüme uymadı ve üyemizi işten attı. Eylem ilk planımız değildi ama şirket başka hiçbir seçenek bırakmadı. Hukuka aykırı tavırlarla üyemizin iş akdini sonlandırdı. Başta Polyak Madencilik’in önü olmak üzere bir uyarı eylemi başlattık. Bir hafta sürecek, Pazartesi sonrası bu eyleme dair bir sonuç alınmazsa Özyeğin Üniversitesi önünde ve her yerde devam edecek” diye aktardı.
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Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, özyeğin üniversitesi, polyak madencilik, bağımsız metal-iş sendikası, eylem, uyarı, mobbing, аудио
radyo, özyeğin üniversitesi, polyak madencilik, bağımsız metal-iş sendikası, eylem, uyarı, mobbing, аудио
Bağımsız Maden-İş’ten uyarı eylemi: 'Hukuka aykırı tavırlarla üyemiz işten çıkarıldı’
15:27 01.12.2022 (güncellendi: 16:06 01.12.2022) Abone ol
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası avukatı Yiğit Timoçin, Polyak Madencilikte çalışan üyeleri konusunda “Hukuka aykırı tavırlarla üyemizin iş akdini sonlandırdı. Bir uyarı eylemi başlattık. Bir hafta sürecek, Pazartesi sonrası bu eyleme dair bir sonuç alınmazsa Özyeğin Üniversitesi önünde ve her yerde devam edecek” diye konuştu.
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası avukatı Yiğit Timoçin, Polyak Madencilik bünyesinde üyelerinin karşılaştığı sorunları ve eylem planlarını Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.
Timoçin, Polyak ve sendika üyesi işçilerin arasında çıkan sorunu “Bağımsız Maden İşçileri Sendikası 2018’de kurulmuş bağımsız bir sendikadır. Kurulduğu tarihten itibaren öncelikle Soma ve Kınık havzası olmak üzere birçok yerde üyelik çalışmasına ve sendikal faaliyetine devam etmektedir. Kurulduğu tarihten itibaren Polyak Madencilik’te üyelik çalışmalarını başlatmış ve sendikal faaliyetlerini devam ettirmektedir. Geldiğimiz durumda iki üyemiz iki sene gibi bir süredir yoğun şekilde baskıya maruz kalmaktadır. Yer altı maden işçisi olan iki üyemiz yer altında çalıştırılmamakta, içtimalden uzak desendere bölgesi adı verilen çok az kişinin gördüğü bir yerde hukuka aykırı şekilde çalıştırılmaktadır. Bunun gibi birçok baskıya maruz kalınmaktadır” diye aktardı.
‘Şirket başka hiçbir seçenek bırakmadı’
Üye işçilerinin iş akdinin sonlandırıldığını belirten Timoçin, uyarı eylemi başlattıklarını “Son olayda da işyerinden uzakta çalıştırılan üyemize gene işyeri değişikliği yapılmaya çalışılmış. İşçilerden daha da kopartılacak bir bölgeye taşınmaya çalışılmış. Bunun sendikal faaliyetleri engellediği tepkisini veriyor. Şirket buna rağmen üyemizin işten çıkışını veriyor. Daha önceki dönemlerde Polyak yönetimi ile bir nebze iletişim kurabilmiştik. İşçiler sıkıntısı olduğunda bize geliyor, biz de yönetime giderek bir çözüm bulmaya çalışıyorduk ama geldiğimiz noktada bu konuya yönelik çözüm konuştuk. Anlaşmaya rağmen yönetim kendisinin tamam dediği çözüme uymadı ve üyemizi işten attı. Eylem ilk planımız değildi ama şirket başka hiçbir seçenek bırakmadı. Hukuka aykırı tavırlarla üyemizin iş akdini sonlandırdı. Başta Polyak Madencilik’in önü olmak üzere bir uyarı eylemi başlattık. Bir hafta sürecek, Pazartesi sonrası bu eyleme dair bir sonuç alınmazsa Özyeğin Üniversitesi önünde ve her yerde devam edecek” diye aktardı.