Ayrıldığı sevgilisinin çıplak görüntülerini yayan erkeğe 420 bin euroluk haciz

Belçika'da ayrıldığı kız arkadaşının çıplak görüntülerini internet üzerinden dağıttığı belirlenen ve mahkeme kararına rağmen bunları kaldırmayan 38 yaşındaki... 01.12.2022

Mahkeme, Belçikalı erkeğin, internette paylaştığı "intikam pornosu" görüntülerini kaldırmak için yeterince çaba göstermediğini belirterek, yayında kalan her görüntü için 10 bin euro ceza verdi.Belçika'da yayımlanan Knack dergisinin haberine göre, Flaman kesiminde yaşayan çift, 2020 yılında ayrıldı. Birkaç hafta sonra 38 yaşındaki Belçikalı erkek, intikam amacıyla ayrıldığı kız arkadaşının çıplak görüntülerini internette paylaştı.Görüntülerinin kendi rızası dışında dağıtıldığını belirten Belçikalı kadın, Aralık 2020'de Gent Mahkemesi'ne başvurarak, eski erkek arkadaşı ve Google aleyhine şikayette bulundu.Ayrıldığı erkek arkadaşı, görüntüleri kendisinin paylaştığını ve intikam almak için porno sitelerinde yayınladığını itiraf etti.Mahkeme, görüntülerin derhal kaldırılmasına karar verirken, kadının eski erkek arkadaşın, internet ortamında kaldırılmayan her görüntü başına 10 bin euro ödemesine hükmetti.Ancak, Belçikalı kadının çıplak görüntüleri, internette dolaşmaya devam etti. Bunun üzerine kadının avukatları, 2021'in Eylül ayında yeniden mahkemeye başvurarak, Belçikalı kadına ait 42 görüntünün hala internette yayında olduğunu bildirdi.Kadının avukatları, görüntü başına 10 bin eurodan toplam 420 bin euronun eski erkek arkadaşından tahsil edilmesi için icra takibi istedi. İcra hakimi, Eylül 2022'de başvuruyu karara bağladı ve Belçikalı kadının lehine karar verdi.İntikam pornosu yayan kişinin, görüntülerin kaldırılması için gereken çabayı göstermediğini vurgulayan icra hakimi, bu nedenle 420 bin euronun haciz yoluyla tahsil edilmesini kararlaştırdı.Emsal kararBelçikalı erkeğin evi de dahil 420 bin euro tutarındaki tüm varlıklarına el kondu. Mağdur avukatlarına göre, icra hakiminin kararı, gelecekte, benzer davalar için emsal oluşturacak.İntikam pornosu ile ilgili ceza davasının henüz sonuçlanmamış olması nedeniyle, icra hakiminin kararının daha da ilgi çekici hale geldiği belirtiliyor.Google sözcüsü Michiel Sallaets, dergiye yaptığı açıklamada, görüntüleri kaldırmak için her zaman mağdurlarla ve faillerin izini sürmek için polisle birlikte çalıştıklarını ancak son olayda, kendilerine gelen acil arama emrine itiraz ettikleri için sürecin uzadığını savundu.Sallaets, Google, Facebook ve TikTok gibi kuruluşların, görüntülerin bu platformlara nasıl bildirebileceğini adım adım açıklayan bir kılavuz hazırlamak için Belçika Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü (IGVM) ile görüştüğünü söyledi.Hazırlanan kılavuz sayesinde, mağdurlar, görüntüleri kendileri de kaldırabilecek.Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü'nün (IGVM) raporuna göre, her 100 yetişkin Belçikalıdan 1'i intikam pornosu ile karşı karşıya kalıyor.Rapora göre, 18 - 64 yaş arasındaki Belçika nüfusu için bu, yaklaşık 70 bin kurban anlamına geliyor. Vakaların yarısında fail eski bir eş ya da sevgili. Faillerin üçte biri ise, tanıdık, arkadaş ya da yakın bir kız arkadaştan oluşuyor.IGVM raporunda, her 6 kurbandan sadece birinin resmi şikayette bulunduğu vurgulandı.Hükümet, çevrimiçi intikam pornosu vakalarında şikayeti kolaylaştırmaya hazırlanıyor. Belçika'da, kişinin rızası olmadan müstehcen görüntülerini dağıtanlar, 5 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.Görüntüleri kaldırmayan internet platformları ise, para cezasına çarptırılıyor.

