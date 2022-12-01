https://sputniknews.com.tr/20221201/aleyna-tilki-cocugun-yuzune-para-karsiligi-dovme-yapilmasina-tepki-verdi-bir-cesit-cocuk-istismari-1064038647.html

Aleyna Tilki, çocuğun yüzüne para karşılığı dövme yapılmasına tepki verdi: Bir çeşit çocuk istismarı

Aleyna Tilki, çocuğun yüzüne para karşılığı dövme yapılmasına tepki verdi: Bir çeşit çocuk istismarı

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda 500 TL karşılığında küçük bir yaşta bir çocuk, yüzüne 'Aleyna Tilki' dövmesi yapılmasına izin vermişti. Aleyna Tilki... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T11:52+0300

2022-12-01T11:52+0300

2022-12-01T12:07+0300

yaşam

aleyna tilki

dövme

tepki

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/01/1064038704_0:77:737:492_1920x0_80_0_0_876be8883d6a3aaaec05aebdfdfb57d9.jpg

Geçtiğimiz günlerde küçük yaşta bir çocuğun para karşılığında yüzüne 'Aleyna Tilki' dövmesi yapılmasına müsaade etmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Sabah'ın haberine ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, dövmecinin küçük bir çocuğunun yüzüne dövme yapmasını "çocuk istismarı" olarak nitelendirdi.Konuyla ilgili görüşü sorulan Tilki, "O çocuk çok tatlı ama yaşı çok ufak. Dövme yaptırma kararı alacak bir yaşta değil. Onun adına üzüldüm. Ona o dövmeye yapan kişi, suç işlemiş. Bu da bir çeşit çocuk istismarına girer!" ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleyna tilki, dövme, tepki