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https://sputniknews.com.tr/20221201/aleyna-tilki-cocugun-yuzune-para-karsiligi-dovme-yapilmasina-tepki-verdi-bir-cesit-cocuk-istismari-1064038647.html
Aleyna Tilki, çocuğun yüzüne para karşılığı dövme yapılmasına tepki verdi: Bir çeşit çocuk istismarı
Aleyna Tilki, çocuğun yüzüne para karşılığı dövme yapılmasına tepki verdi: Bir çeşit çocuk istismarı
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda 500 TL karşılığında küçük bir yaşta bir çocuk, yüzüne 'Aleyna Tilki' dövmesi yapılmasına izin vermişti. Aleyna Tilki... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
aleyna tilki
dövme
tepki
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Geçtiğimiz günlerde küçük yaşta bir çocuğun para karşılığında yüzüne 'Aleyna Tilki' dövmesi yapılmasına müsaade etmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Sabah'ın haberine ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, dövmecinin küçük bir çocuğunun yüzüne dövme yapmasını "çocuk istismarı" olarak nitelendirdi.Konuyla ilgili görüşü sorulan Tilki, "O çocuk çok tatlı ama yaşı çok ufak. Dövme yaptırma kararı alacak bir yaşta değil. Onun adına üzüldüm. Ona o dövmeye yapan kişi, suç işlemiş. Bu da bir çeşit çocuk istismarına girer!" ifadelerini kullandı.
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aleyna tilki, dövme, tepki
aleyna tilki, dövme, tepki

Aleyna Tilki, çocuğun yüzüne para karşılığı dövme yapılmasına tepki verdi: Bir çeşit çocuk istismarı

11:52 01.12.2022 (güncellendi: 12:07 01.12.2022)
© FotoğrafAleyna Tilki, çocuğun yüzüne para karşılığı dövme yapılmasına tepki verdi: Bir çeşit çocuk istismarı
Aleyna Tilki, çocuğun yüzüne para karşılığı dövme yapılmasına tepki verdi: Bir çeşit çocuk istismarı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© Fotoğraf
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Sosyal medyada yayınlanan bir videoda 500 TL karşılığında küçük bir yaşta bir çocuk, yüzüne 'Aleyna Tilki' dövmesi yapılmasına izin vermişti. Aleyna Tilki, konuyla ilgili "Bu da bir çeşit çocuk istismarı" diyerek dövmeciye tepki verdi.
Geçtiğimiz günlerde küçük yaşta bir çocuğun para karşılığında yüzüne 'Aleyna Tilki' dövmesi yapılmasına müsaade etmesi sosyal medyada gündem olmuştu. Sabah'ın haberine ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, dövmecinin küçük bir çocuğunun yüzüne dövme yapmasını "çocuk istismarı" olarak nitelendirdi.
Konuyla ilgili görüşü sorulan Tilki, "O çocuk çok tatlı ama yaşı çok ufak. Dövme yaptırma kararı alacak bir yaşta değil. Onun adına üzüldüm. Ona o dövmeye yapan kişi, suç işlemiş. Bu da bir çeşit çocuk istismarına girer!" ifadelerini kullandı.
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