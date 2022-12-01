https://sputniknews.com.tr/20221201/aksarayda-beslemesi-ve-ticaretinin-yapilmasi-yasak-olan-1-kraliyet-pitonu-1-sakalli-ejder-bulundu-1064072512.html
Aksaray'da beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder bulundu
Aksaray'da beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder bulundu
Aksaray'da, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T23:54+0300
2022-12-01T23:54+0300
2022-12-01T23:55+0300
piton
sakallı ejder
aksaray
türkiye
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Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde S.A.'nın evinde beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak hayvanların olduğu bilgisini aldı. Yapılan araştırmanın ardından eve düzenlenen operasyonda 1 kraliyet pitonu, 1 adet sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi. S.A. gözaltına alınırken, el konulan hayvanlar ise Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi
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piton, sakallı ejder, aksaray
piton, sakallı ejder, aksaray
Aksaray'da beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder bulundu
23:54 01.12.2022 (güncellendi: 23:55 01.12.2022) Abone ol
Aksaray'da, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde S.A.'nın evinde beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak hayvanların olduğu bilgisini aldı.
Yapılan araştırmanın ardından eve düzenlenen operasyonda 1 kraliyet pitonu, 1 adet sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi. S.A. gözaltına alınırken, el konulan hayvanlar ise Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi