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https://sputniknews.com.tr/20221201/aksarayda-beslemesi-ve-ticaretinin-yapilmasi-yasak-olan-1-kraliyet-pitonu-1-sakalli-ejder-bulundu-1064072512.html
Aksaray'da beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder bulundu
Aksaray'da beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder bulundu
Aksaray'da, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye
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piton
sakallı ejder
aksaray
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Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde S.A.'nın evinde beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak hayvanların olduğu bilgisini aldı. Yapılan araştırmanın ardından eve düzenlenen operasyonda 1 kraliyet pitonu, 1 adet sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi. S.A. gözaltına alınırken, el konulan hayvanlar ise Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi
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piton, sakallı ejder, aksaray
piton, sakallı ejder, aksaray

Aksaray'da beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder bulundu

23:54 01.12.2022 (güncellendi: 23:55 01.12.2022)
© DHAAksaray'da beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder bulundu
Aksaray'da beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© DHA
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Aksaray'da, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde S.A.'nın evinde beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak hayvanların olduğu bilgisini aldı.
Yapılan araştırmanın ardından eve düzenlenen operasyonda 1 kraliyet pitonu, 1 adet sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi. S.A. gözaltına alınırken, el konulan hayvanlar ise Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi
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