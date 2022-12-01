https://sputniknews.com.tr/20221201/aksarayda-beslemesi-ve-ticaretinin-yapilmasi-yasak-olan-1-kraliyet-pitonu-1-sakalli-ejder-bulundu-1064072512.html

Aksaray'da beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder bulundu

Aksaray'da beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder bulundu

Aksaray'da, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 1 kraliyet pitonu, 1 sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi. 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T23:54+0300

2022-12-01T23:54+0300

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piton

sakallı ejder

aksaray

türkiye

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Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde S.A.'nın evinde beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak hayvanların olduğu bilgisini aldı. Yapılan araştırmanın ardından eve düzenlenen operasyonda 1 kraliyet pitonu, 1 adet sakallı ejder ve 9 yavrusu ile 1 kaplumbağa ele geçirildi. S.A. gözaltına alınırken, el konulan hayvanlar ise Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi

aksaray

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