https://sputniknews.com.tr/20221201/ak-parti-sozcusu-celikten-asgari-ucret-aciklamasi-herkesin-mutmain-oldugu-bir-oran-olacaktir-1064068228.html

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması: Herkesin mutmain olduğu bir oran olacaktır

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması: Herkesin mutmain olduğu bir oran olacaktır

Habertürk televizyon kanalında canlı yayına konuk olan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik asgari ücrete gelecek zam oranıyla ilgili "Herkesin mutmain olduğu bir oran... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T21:16+0300

2022-12-01T21:16+0300

2022-12-01T22:04+0300

ömer çelik

asgari ücret

politika

eyt

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Ekonomi konusunda iktidara geldiğimizden bugüne kadar büyük başarı var. Vatandaşımıza olumsuz yansıyan durumların izole edilmesi için hızlı ve güçlü adımlar atılıyor. Dolayısıyla bunlar görülüyor. Türkiye bunu uyguluyor. Cumhurbaşkanımız da 'yılbaşından sonra enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz' dedi. Bütün dünyanın tahmin edemediği durum; Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı tablo. En son Nijerya bile açıklama yaptı; bu bizi olumsuz etkiliyor diye. Bunun içerisinde Türkiye'nin pozisyonu en güvenli ada olarak duruyor. Cumhurbaşkanımızın uyguladığı politikalar sayesinde. Sonuçta vatandaşımızla buluşmayı gerçekleştiriyoruz. Desteği vermeye devam ediyoruz. Son G-20 toplantısında da gördüm. Herkes Cumhurbaşkanımızla seçimlerden sonra nasıl çalışacağının yaklaşımı içerisinde. Biz Ankara'daki Türkiye Yüzyılı toplantısına bakarız. İstanbul'daki toplantımıza bakarız, Diyarbakır'a bakarız.Asgari ücret açıklamasıHerkes şunu bekliyor, şu tarihte şunu vereceğiz diye bir şey bekliyor. Vatandaşımızın karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili olarak ezdirmeyecek güncelleme uygun bir zamanlama ve rakamlama yapılıyor. Herkesin mutmain olacağı bir oran mutlaka yapılacaktır. İhtiyaç duyulduğu anda vatandaşın karşı karşıya tablonun yetersiz olduğu görüldüğü anda bu müdahale tekrar gerçekleşiyor. Bu sürekli yapılan bir çalışmadır. Kabinenin gündeminde olan benim bağlayıcı bir şey söylemem siyaseten ve kurumsal olarak doğru olmaz. Hassasiyetin esası şu vatandaşımızın bu gelişmeler karşısındaki kazanımlarını koruyacak, bunlar karşısında ezilmesini engelleyecek müdahalenin yapılacağı düzeyde ele alınıyor.EYT bütçeden sonra somut bir şekilde gündeme alınacaktır. Uzun yıllar çözülmeyen problem. Son aşamaya geldiğini söyleyebiliriz. İyi bir şekilde çalışıldı. Bu yıllar içinde kilitlenmiş bir konu. Bizden önceki dönemden devraldığımız problem. EYT'li vatandaşlarımızın talepleri var. Yıllar içinde çektiği sıkıntıların giderilmesine dönük beklentileri var. Bütçe meselesi, özel sektör meselesi gibi çok dinamikli mesele. Bunun optimum noktasını bulunması için çalışılması gerekiyor. Sonuç olarak gündeme alınmıştır. Yıllar içerisinde oluşmuş bir sorun. Cumhurbaşkanımız çözüm iradesini ortaya koymuştur. Bakanlık çalışmasını yapmıştır, son aşamaya gelmiştir.'Hiçbir aday bizi zorlamaz'Adı geçen herkesin adaylığı konusunda rahatız. Karşınızda birisi iddia ile çıkıyorsa. 'Ben aday olacağım, kazanacağım, karşı tarafa şu bedelleri ödeteceğim' diyorsa onuru olan siyaset 'çık karşıma' diyecek. Kılıçdaroğlu'nun çıkmasını istemeyenler onlar ne diyorlar 'AK Parti Kılıçdaroğlu'nun çıkmasını istiyor' diyorlar. Kim çıkarsa çıksın, bizim açımızdan fark etmez. Seçim her parti için zorlayıcıdır. Milletimizin takdiriyle olacak iştir. Hepimizin başımızın üstündedir. Ben siyasi parametrelere, toplumla buluşmamızın gücüne, ürettiğimiz siyasete bakarım. Teşkilatlarımızın, arkadaşlarımızın çalışmalarının ulaştığı yere bakarım. Bu açıdan baktığımda hiçbiri bizi zorlamaz.

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ömer çelik, asgari ücret, eyt