https://sputniknews.com.tr/20221201/abddeki-idamlarda-skandal-ustune-skandal-zehirli-igneyle-olduremedikleri-mahkum-icin-tek-yol-azot-1064067058.html

ABD'deki idamlarda skandal üstüne skandal: Zehirli iğneyle öldüremedikleri mahkum için tek yol azot

ABD'deki idamlarda skandal üstüne skandal: Zehirli iğneyle öldüremedikleri mahkum için tek yol azot

İran, Suudi Arabistan, Japonya gibi ölüm cezası uygulayan ülkeler arasında bulunan ABD'de zehirli iğneyle idam uygulamalarında skandal üzerine skandal... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T20:21+0300

2022-12-01T20:21+0300

2022-12-01T20:27+0300

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nitrojen

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zehirli iğne

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Daha önce Joe Nathan James Jr isimli mahkumun zehirli iğneyle idamı sırasında 3 saat boyunca can çekişmesiyle gündem olan Alabama eyaletinde, eylülde Alan Eugene Miller, zehirli iğneden korktuğunu ve 'azot hipoksi' yoluyla infazını istediğini resmen bildirmesine rağmen, zehirli iğne için idam sedyesine yatırıldı. Ama en az 1.5 saat boyunca kolları delik deşik edildikten sonra damar yolu bulunamadığından, Miller'ın infazı ertelendi. Bunun üzerine mahkemeye başvuran Miller hakkında ikinci kez zehirli iğneyle infaz girişiminde bulunulmaması kararı alındı.Pazartesi günkü duruşmada mahkum avukatları ile eyalet yönetimi, Miller'ı gelecekte infaz etme girişimlerinin yalnızca azot hipoksi yoluyla yapılabileceği konusunda anlaştı. Yani Alabama gelecekte Miller'ı idam etmek isterse, daha önce hiç kullanılmamış bir yöntem olan azot hipoksiye başvuracak. Miller, 1999'da ofiste silahla biri şefi olan üç çalışma arkadaşını öldürmüş ve olay yerinden kaçmamıştı. Bu arada Alabama'da 17 Kasım'da idam girişiminde bulunulan mahkum Kenneth Smith de hayatta kaldı. Dolayısıyla Alabama Valisi Kay Ivey, art arda başarısızlık dizisinden sonra süreci baştan aşağı gözden geçirene dek başsavcılıktan yeni infaz planlamamasını talep etti.Alabama'da sadece valilikten alternatif yöntem onayı bulunan, ama henüz düzenleme çıkarmak yoluyla onaylanmamış olan azot hipoksi, bugüne dek kullanılmamış bir yöntem olmasına rağmen, 'daha insancıl öldürme yöntemi' olarak sunuluyor. Azot hipoksi infazı sırasında maske takılarak saf azot gazı verilen mahkumun bunu soluması yoluyla kan-oksijen seviyesinin hızla düşmesi sonucu 15-20 saniyede bilincini kaybedip ardından ölmesi öngörülüyor. 2019'da ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Neil Gorsuch, mahkemeye sunulan kanıtların, nasıl uygulandığına bağlı olarak azot hipoksinin öldürücü zehirli enjeksiyondan daha fazla acıya neden olabileceğini gösterdiğini yazmıştı.

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abd, alabama, mahkum, infaz, idam, nitrojen, gaz, zehirli iğne