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https://sputniknews.com.tr/20221201/abd-baskani-biden-bay-putin-ile-gorusmeye-hazirim--1064070054.html
ABD Başkanı Biden: Bay Putin ile görüşmeye hazırım
ABD Başkanı Biden: Bay Putin ile görüşmeye hazırım
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'daki özel operasyonu sona erdirmek konusunda niyetli olursa kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T22:22+0300
2022-12-01T22:38+0300
dünya
joe biden
vladimir putin
emmanuel macron
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Biden dönemindeki ilk devlet ziyareti kapsamında Washington'da bulunan Macron, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.ABD Başkanı Joe Biden, "Bay Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil." dedi.İki lider de yaptıkları konuşmalarda, görüşmenin başlıca gündem maddelerinden birinin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu ve Ukrayna'ya yardımları sürdüreceklerini belirtti.Macron: Ukrayna'dan taviz vermelerini istemeyeceğizÖte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna savaşı konusunda kararın Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayarak "Biz hiçbir zaman Ukrayna'dan kendileri için kabul edilemez olan tavizler vermesini istemeyeceğiz." diye konuştu.
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joe biden, vladimir putin, emmanuel macron
joe biden, vladimir putin, emmanuel macron

ABD Başkanı Biden: Bay Putin ile görüşmeye hazırım

22:22 01.12.2022 (güncellendi: 22:38 01.12.2022)
© AP Photo / Patrick SemanskyPutin - Biden / Cenevre
Putin - Biden / Cenevre - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
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ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'daki özel operasyonu sona erdirmek konusunda niyetli olursa kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi.
Biden dönemindeki ilk devlet ziyareti kapsamında Washington'da bulunan Macron, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, "Bay Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil." dedi.
İki lider de yaptıkları konuşmalarda, görüşmenin başlıca gündem maddelerinden birinin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu ve Ukrayna'ya yardımları sürdüreceklerini belirtti.

Macron: Ukrayna'dan taviz vermelerini istemeyeceğiz

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna savaşı konusunda kararın Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayarak "Biz hiçbir zaman Ukrayna'dan kendileri için kabul edilemez olan tavizler vermesini istemeyeceğiz." diye konuştu.
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