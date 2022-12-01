https://sputniknews.com.tr/20221201/abd-baskani-biden-bay-putin-ile-gorusmeye-hazirim--1064070054.html

ABD Başkanı Biden: Bay Putin ile görüşmeye hazırım

ABD Başkanı Biden: Bay Putin ile görüşmeye hazırım

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna'daki özel operasyonu sona erdirmek konusunda niyetli olursa kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-01T22:22+0300

2022-12-01T22:22+0300

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dünya

joe biden

vladimir putin

emmanuel macron

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Biden dönemindeki ilk devlet ziyareti kapsamında Washington'da bulunan Macron, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.ABD Başkanı Joe Biden, "Bay Putin, savaşı bitirme yoluna girmeye yönelik bir karar konusunda niyetli olursa onunla konuşmaya hazırım. Ancak henüz böyle bir yolda değil." dedi.İki lider de yaptıkları konuşmalarda, görüşmenin başlıca gündem maddelerinden birinin Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu ve Ukrayna'ya yardımları sürdüreceklerini belirtti.Macron: Ukrayna'dan taviz vermelerini istemeyeceğizÖte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Ukrayna savaşı konusunda kararın Ukrayna'ya ait olduğunu vurgulayarak "Biz hiçbir zaman Ukrayna'dan kendileri için kabul edilemez olan tavizler vermesini istemeyeceğiz." diye konuştu.

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joe biden, vladimir putin, emmanuel macron