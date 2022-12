2022 FIFA Dünya Kupası tüm verilerle Veri Maç’ta

https://sputniknews.com.tr/20221201/2022-fifa-dunya-kupasi-tum-verilerle-veri-macta-1064087246.html

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya... 01.12.2022, Sputnik Türkiye

Programın bu bölümünde, C ve D grubundaki üçüncü ve son maçlar futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı. Messi’nin penaltı kaçırmasına rağmen tur atlayan Arjantin ve Suudi Arabistan’ı yenmeyi başaran Meksika C grubunda son 16’ya kalan takımlar oldu. D grubunda ise büyük bir sürprize imza atan Tunus gruptan çıkmayı garantileyen Fransa’yı 1-0 mağlup etti. Avustralya ise grubun favori takımlarından Danimarka’yı tek golle geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.Kupanon son 16 turunda iki eşleşme daha belli oldu. Arjantin-Avustralya maçı 3 Aralık Cumartesi, Fransa-Polonya maçı da 4 Aralık Pazar günü oynanacak. Her iki eşleşme de istatistiki verilerle ele alındı.Futbolun süperstarı olarak adlandırılan isimlerin kariyerleri boyunca penaltı performansları, Dünya Kupası’nda yer alan takımlarda çalışan en tecrübeli ve en genç teknik direktörlerin aldığı sonuçlar ve futbola damga vuran önemli gelişmeler programda konuşuldu.

