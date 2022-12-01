https://sputniknews.com.tr/20221201/2022-fifa-dunya-kupasi-tum-verilerle-veri-macta-1064087246.html
2022 FIFA Dünya Kupası tüm verilerle Veri Maç’ta
2022 FIFA Dünya Kupası tüm verilerle Veri Maç’ta
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya... 01.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-01T13:00+0300
2022-12-01T13:00+0300
2022-12-02T13:08+0300
veri maç
dünya
dünya kupası
2022 dünya kupası
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2022 FIFA Dünya Kupası tüm verilerle Veri Maç’ta
2022 FIFA Dünya Kupası tüm verilerle Veri Maç’ta
Programın bu bölümünde, C ve D grubundaki üçüncü ve son maçlar futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı. Messi’nin penaltı kaçırmasına rağmen tur atlayan Arjantin ve Suudi Arabistan’ı yenmeyi başaran Meksika C grubunda son 16’ya kalan takımlar oldu. D grubunda ise büyük bir sürprize imza atan Tunus gruptan çıkmayı garantileyen Fransa’yı 1-0 mağlup etti. Avustralya ise grubun favori takımlarından Danimarka’yı tek golle geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.Kupanon son 16 turunda iki eşleşme daha belli oldu. Arjantin-Avustralya maçı 3 Aralık Cumartesi, Fransa-Polonya maçı da 4 Aralık Pazar günü oynanacak. Her iki eşleşme de istatistiki verilerle ele alındı.Futbolun süperstarı olarak adlandırılan isimlerin kariyerleri boyunca penaltı performansları, Dünya Kupası’nda yer alan takımlarda çalışan en tecrübeli ve en genç teknik direktörlerin aldığı sonuçlar ve futbola damga vuran önemli gelişmeler programda konuşuldu.
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Ata Arslan
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ata Arslan
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063326671_90:0:543:453_100x100_80_0_0_164a8e42359f591bfc580723019d7cc6.jpg
dünya, dünya kupası, 2022 dünya kupası, аудио
dünya, dünya kupası, 2022 dünya kupası, аудио
2022 FIFA Dünya Kupası tüm verilerle Veri Maç’ta
13:00 01.12.2022 (güncellendi: 13:08 02.12.2022) Abone ol
Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nın heyecan veren maçları, Serhat Ayan, Çağlar Öner ve Ata Arslan’ın hazırlayıp sunduğu Veri Maç programında masaya yatırılıyor.
Programın bu bölümünde, C ve D grubundaki üçüncü ve son maçlar futbol performans karşılaştırma şirketi Comparisonator verilerine dayanarak ele alındı. Messi’nin penaltı kaçırmasına rağmen tur atlayan Arjantin ve Suudi Arabistan’ı yenmeyi başaran Meksika C grubunda son 16’ya kalan takımlar oldu. D grubunda ise büyük bir sürprize imza atan Tunus gruptan çıkmayı garantileyen Fransa’yı 1-0 mağlup etti. Avustralya ise grubun favori takımlarından Danimarka’yı tek golle geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.
Kupanon son 16 turunda iki eşleşme daha belli oldu. Arjantin-Avustralya maçı 3 Aralık Cumartesi, Fransa-Polonya maçı da 4 Aralık Pazar günü oynanacak. Her iki eşleşme de istatistiki verilerle ele alındı.
Futbolun süperstarı olarak adlandırılan isimlerin kariyerleri boyunca penaltı performansları, Dünya Kupası’nda yer alan takımlarda çalışan en tecrübeli ve en genç teknik direktörlerin aldığı sonuçlar ve futbola damga vuran önemli gelişmeler programda konuşuldu.