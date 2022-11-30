https://sputniknews.com.tr/20221130/zaharovadan-stoltenberg-borrell-ve-beyaz-saraya-yugoslavya-hatirlatmasi-1064014773.html

Zaharova'dan Stoltenberg, Borrell ve Beyaz Saray'a Yugoslavya hatırlatması

Zaharova'dan Stoltenberg, Borrell ve Beyaz Saray'a Yugoslavya hatırlatması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekata ilişkin NATO, AB ve ABD'den gelen eleştirilere cevaben ilgili... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T17:50+0300

2022-11-30T17:50+0300

2022-11-30T17:50+0300

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Telegram'dan yaptığı açıklamaya "(NATO Genel Sekreteri Jens) Stoltenberg, (AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph) Borrell ve Beyaz Saray'dakilere hatırlatmak için" ibaresiyle başlayan Zaharova, 25 Mayıs 1999 tarihindeki basın toplantısında Shea'ya "Yugoslav ordusunun çok sayıda jeneratörü olduğunu söylüyorsanız, o zaman neden ülkenin yüzde 70'ini sadece elektriksiz değil, aynı zamanda da susuz bırakıyorsunuz? Zira sizin sözlerinize göre NATO sadece askeri tesislere bombardıman düzenliyor" sorusunun yöneltildiğini belirtti.Zaharova, Shea'nın yanıtını şöyle aktardı: "Ne yazık ki, komuta ve kontrol sistemleri de elektriğe bağlı. Miloseviç gerçekten vatandaşlarının su ve elektriğe sahip olmasını istiyorsa tek yapması gereken NATO şartlarını kabul etmesi ve biz de bu operasyonu durduracağız. O bunu yapana kadar ordusuna elektrik sağlayan hedeflere saldırmaya devam edeceğiz. Bunun halk için sonuçları varsa, bunlar onun (Miloşeviç'in) sorunları. Su ve elektrik Sırbistan halkına karşı kullanılıyor, evlerinden kovulan ve yaşamları ciddi şekilde darbe alan 1.6 milyon Kosovalı'nın hayatı için onları (su ve elektrik) sonsuza dek veya uzun süreliğine kestik. Bu fark herkesin hoşuna gitmeyecek ancak benim için bu, temel bir fark."Rusya, Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırının ardından 10 Ekim'den bu yana Ukrayna'daki askeri idare ve enerji tesislerini vuruyor. Saldırılarla birlikte Ukrayna'nın büyük bölümünde elektrik tedariki konusunda ciddi sorunlar yaşanmaya başladı.Batılı ülkeler enerji tesislerine yönelik bombardımanları eleştirirken Kremlin, vurulan hedeflerin Ukrayna'nın askeri potansiyeliyle doğrudan veya dolaylı olarak bağlantısı bulunan tesisler olduğunun altını çiziyor.

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