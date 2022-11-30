https://sputniknews.com.tr/20221130/ukraynanin-madrid-buyukelciliginde-patlama--1064012139.html

Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’nde patlama

Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’nde patlama

İspanya’nın başkenti Madrid’deki Ukrayna Büyükelçiliği’nde bir patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T16:31+0300

2022-11-30T16:31+0300

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ukrayna krizi

ispanya

madrid

ukrayna

büyükelçilik

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İspanyol polisi, başkent Madrid’deki Ukrayna Büyükelçiliği binasına posta ile gönderildiği belirlenen bir patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kişinin ‘hafif yaralandığını’ duyurdu.Yaralanan elçilik çalışanın tedavi görmek için kendi başına hastaneye başvurdu.Bununla beraber patlamanın yerel saatle 13.00’te (TSİ 15.00) gerçekleştiği, İspanyol polisinin bu saatte Ukrayna elçiliğinde yangın çıktığına ilişkin haber aldığı kaydedildi. Polis yetkilileri ya da elçilik çalışanları olayın detaylarına ilişkin henüz başka bilgi paylaşmadı.İspanyol Vanguardia gazetesi, patlayıcının bir zarfın içinde büyükelçilik binasına iletildiğini ve söz konusu paketin, onu teslim alan elçilik çalışanının elindeyken infilak ettiğini yazdı. El Mundo gazetesinin olaya ilişkin haberindeyse, polis güçlerinin Ukrayna Büyükelçilik binasını kordon altına aldığı ve olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydediliyor.

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