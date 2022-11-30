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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221130/ukraynanin-madrid-buyukelciliginde-patlama--1064012139.html
Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’nde patlama
Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’nde patlama
İspanya’nın başkenti Madrid’deki Ukrayna Büyükelçiliği’nde bir patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T16:31+0300
2022-11-30T17:12+0300
ukrayna krizi
ispanya
madrid
ukrayna
büyükelçilik
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İspanyol polisi, başkent Madrid’deki Ukrayna Büyükelçiliği binasına posta ile gönderildiği belirlenen bir patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kişinin ‘hafif yaralandığını’ duyurdu.Yaralanan elçilik çalışanın tedavi görmek için kendi başına hastaneye başvurdu.Bununla beraber patlamanın yerel saatle 13.00’te (TSİ 15.00) gerçekleştiği, İspanyol polisinin bu saatte Ukrayna elçiliğinde yangın çıktığına ilişkin haber aldığı kaydedildi. Polis yetkilileri ya da elçilik çalışanları olayın detaylarına ilişkin henüz başka bilgi paylaşmadı.İspanyol Vanguardia gazetesi, patlayıcının bir zarfın içinde büyükelçilik binasına iletildiğini ve söz konusu paketin, onu teslim alan elçilik çalışanının elindeyken infilak ettiğini yazdı. El Mundo gazetesinin olaya ilişkin haberindeyse, polis güçlerinin Ukrayna Büyükelçilik binasını kordon altına aldığı ve olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydediliyor.
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ispanya, madrid, ukrayna, büyükelçilik
ispanya, madrid, ukrayna, büyükelçilik

Ukrayna’nın Madrid Büyükelçiliği’nde patlama

16:31 30.11.2022 (güncellendi: 17:12 30.11.2022)
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İspanya’nın başkenti Madrid’deki Ukrayna Büyükelçiliği’nde bir patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı.
İspanyol polisi, başkent Madrid’deki Ukrayna Büyükelçiliği binasına posta ile gönderildiği belirlenen bir patlayıcının infilak etmesi sonucunda bir kişinin ‘hafif yaralandığını’ duyurdu.
Yaralanan elçilik çalışanın tedavi görmek için kendi başına hastaneye başvurdu.
Bununla beraber patlamanın yerel saatle 13.00’te (TSİ 15.00) gerçekleştiği, İspanyol polisinin bu saatte Ukrayna elçiliğinde yangın çıktığına ilişkin haber aldığı kaydedildi. Polis yetkilileri ya da elçilik çalışanları olayın detaylarına ilişkin henüz başka bilgi paylaşmadı.
İspanyol Vanguardia gazetesi, patlayıcının bir zarfın içinde büyükelçilik binasına iletildiğini ve söz konusu paketin, onu teslim alan elçilik çalışanının elindeyken infilak ettiğini yazdı.
El Mundo gazetesinin olaya ilişkin haberindeyse, polis güçlerinin Ukrayna Büyükelçilik binasını kordon altına aldığı ve olay yerinde incelemelerin sürdüğü kaydediliyor.
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