https://sputniknews.com.tr/20221130/ugur-dundar-ekranlara-donuyor-tum-liderlerle-soylesiler-yapacagim-1064001321.html

Uğur Dündar ekranlara dönüyor: 'Tüm liderlerle söyleşiler yapacağım'

Uğur Dündar ekranlara dönüyor: 'Tüm liderlerle söyleşiler yapacağım'

Uğur Dündar, TV100'de program yapacağını açıkladı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T13:40+0300

2022-11-30T13:40+0300

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uğur dündar

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Gazeteci Uğur Dündar ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak TELE 1 ekranlarında 'Demokrasi Arenası' programını sunan Dündar yeni bir kanalla görüşmeye başladı.Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, TV 100 ile görüştüğünü söyleyen Dündar, "Orası teknolojisi yeni, gayet güzel, büyüme planları olan bir televizyon. O çatı altında bir program yapmayı düşünüyorum" dedi.Kendi programını yapacağını söyleyen Dündar, "Programın adı Uğur Dündar'la haftanın Panoraması olacak. Yılbaşından sonra tüm liderlerle söyleşiler yapacağım" ifadelerini kullandı.

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uğur dündar, lider, röportajlar, tv100