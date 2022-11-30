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Uğur Dündar ekranlara dönüyor: 'Tüm liderlerle söyleşiler yapacağım'
Uğur Dündar ekranlara dönüyor: 'Tüm liderlerle söyleşiler yapacağım'
Uğur Dündar, TV100'de program yapacağını açıkladı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T13:40+0300
2022-11-30T13:45+0300
uğur dündar
lider
röportajlar
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yaşam
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Gazeteci Uğur Dündar ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak TELE 1 ekranlarında 'Demokrasi Arenası' programını sunan Dündar yeni bir kanalla görüşmeye başladı.Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, TV 100 ile görüştüğünü söyleyen Dündar, "Orası teknolojisi yeni, gayet güzel, büyüme planları olan bir televizyon. O çatı altında bir program yapmayı düşünüyorum" dedi.Kendi programını yapacağını söyleyen Dündar, "Programın adı Uğur Dündar'la haftanın Panoraması olacak. Yılbaşından sonra tüm liderlerle söyleşiler yapacağım" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221013/suleyman-soylu-sikayetci-olmustu-ugur-dundara-ilk-durusmada-beraat-1062259951.html
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uğur dündar, lider, röportajlar, tv100
uğur dündar, lider, röportajlar, tv100

Uğur Dündar ekranlara dönüyor: 'Tüm liderlerle söyleşiler yapacağım'

13:40 30.11.2022 (güncellendi: 13:45 30.11.2022)
© Fotoğraf : DHA/DAVUT CAN Uğur Dündar
Uğur Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© Fotoğraf : DHA/DAVUT CAN
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Uğur Dündar, TV100'de program yapacağını açıkladı.
Gazeteci Uğur Dündar ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Son olarak TELE 1 ekranlarında 'Demokrasi Arenası' programını sunan Dündar yeni bir kanalla görüşmeye başladı.
Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, TV 100 ile görüştüğünü söyleyen Dündar, "Orası teknolojisi yeni, gayet güzel, büyüme planları olan bir televizyon. O çatı altında bir program yapmayı düşünüyorum" dedi.
Kendi programını yapacağını söyleyen Dündar, "Programın adı Uğur Dündar'la haftanın Panoraması olacak. Yılbaşından sonra tüm liderlerle söyleşiler yapacağım" ifadelerini kullandı.
Uğur Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
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