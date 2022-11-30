Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Teklifi yasalaştı

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Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.