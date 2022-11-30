https://sputniknews.com.tr/20221130/tutun-tutun-mamulleri-ve-alkol-piyasasinin-duzenlenmesine-dair-kanun-teklifi-yasalasti-1064023015.html
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Teklifi yasalaştı
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Teklifi yasalaştı
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T20:17+0300
2022-11-30T20:17+0300
2022-11-30T20:27+0300
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tbmm, tbmm genel kurulu
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Teklifi yasalaştı
20:17 30.11.2022 (güncellendi: 20:27 30.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.