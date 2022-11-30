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Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Teklifi yasalaştı
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Teklifi yasalaştı
Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
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tbmm, tbmm genel kurulu
tbmm, tbmm genel kurulu

Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Teklifi yasalaştı

20:17 30.11.2022 (güncellendi: 20:27 30.11.2022)
© AATBMM Genel Kurulu, TBMM
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AA
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Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
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