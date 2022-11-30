https://sputniknews.com.tr/20221130/turkiye-ve-bae-arasinda-ortak-stratejik-guvenlik-diyalogu-kurulacak-1063986903.html

Türkiye ve BAE arasında 'Ortak Stratejik Güvenlik Diyaloğu' kurulacak

Türkiye ve BAE arasında 'Ortak Stratejik Güvenlik Diyaloğu' kurulacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile görüşmesinde Ortak... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T01:14+0300

2022-11-30T01:14+0300

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süleyman soylu

türkiye

abu dabi

saif bin zayed al nahyan

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esmi temaslarda bulunmak üzere Abu Dabi'de bulunan Bakan Soylu'nun, BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülkenin güvenlik alanında yapabileceği ortak çalışmalar değerlendirildi.Bu çerçevede, iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasında, gelişen işbirliğinin sonucu olarak OSGD oluşturulması kararı alındı.'Yetkinliklerimizin birbirimizle paylaşılması sağlanacak'Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'ni ziyaret eden Bakan Soylu, burada BAE ziyareti ve OSGD oluşturulması kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Al Nahyan ile verimli ve güvenlik konusunda işbirliğini kuvvetlendirici bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın, iki ülke ilişkilerinin her alanda geliştirilmesine yönelik çalışmalarına işaret eden Soylu, görüşmelerde bu çerçevede yapılabilecekleri değerlendirdiklerini aktardı.Soylu, OSGD mekanizmasıyla iki ülkenin güvenlik konusundaki işbirliğinin artırılacağını ifade ederek, "Bu mutabakatla hem Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki vatandaşlarımızın hem de onların Türkiye'deki vatandaşlarının hem güvenliklerini temin eden hem de suç ve suç unsurlarını takip etmeye çalışan bir anlayış ortak bir şekilde değerlendirilecek. Aynı zamanda yetkinliklerimizin de birbirimizle paylaşılması sağlanacak" dedi.Bu mekanizmanın sınır aşan suçlarla mücadeleyi de güçlendireceğini dile getiren Soylu, "Kaçakçılık, organize suçlar gibi birçok alanda hem bugüne kadar elde ettiğimiz tecrübeleri hem de iki ülkenin alacağı tedbirlerde birbirine gösterebilecekleri örnekleri paylaşabileceğimiz bir anlayış geliştirmeye çalıştık. Zaten şu anda yürüyen bir güvenlik işbirliği anlaşması sürecimiz var. İnşallah onu da en yakın zamanda bir vesileyle tamamlamış, bitirmiş olacağız" bilgisini verdi.'Bu mekanizma coğrafyadaki diğer ülkelere de örnek teşkil edecek'Bakan Soylu, OSGD'nin gelişmesinin iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları ve Emniyet birimlerinin iş birliğiyle sağlanacağını dile getirerek, "Bu örnek bir mekanizmadır. İnanıyorum ki bu mekanizma coğrafyadaki diğer ülkelere de örnek teşkil edecektir" diye konuştu.BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı ziyaret ettiklerini aktaran Soylu, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dostluk ve kardeşlik mesajlarını hem de 2 Aralık'ta kutlanacak BAE Ulusal Günü dolayısıyla iyi dileklerini ilettiklerini belirtti.Soylu, hayata geçirilen OSGD mekanizmasına ilişkin Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a bilgi sunduklarını, onun da anlaşmadan memnuniyet duyduğunu aktardı.Bakan Soylu, "Hem BAE Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Saif bin Zayed Al Nahyan ile yaptığımız görüşme hem de Devlet Başkanı'nın bizi kabulü, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin ne kadar dostane, aynı zamanda kardeşlik içerisinde ve stratejik bir adımla gittiğinin temel göstergesi olarak samimiyet ve sıcaklık açısından da ortaya çıktı." değerlendirmesinde bulundu.Ortak Stratejik Güvenlik DiyaloğuOSGD mekanizması ile hem iki ülke hem de bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.Ayrıca ülkeler arasındaki işbirliği ve stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, emniyet güçleri arasındaki ortak çalışmaların artırılması amaçlanıyor.

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süleyman soylu, abu dabi, saif bin zayed al nahyan