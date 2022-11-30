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https://sputniknews.com.tr/20221130/talibandan-pakistanda-intihar-saldirisi-3-olu-23-yarali-1063991610.html
Pakistan Talibanı'ndan intihar saldırısı: 3 ölü, 23 yaralı
Pakistan Talibanı'ndan intihar saldırısı: 3 ölü, 23 yaralı
Pakistan'da İslamabad hükümeti ile varılan ateşkesi sonlandırdığını açıklayan Taliban, batısında bir polis aracını hedef alan intihar saldırısı düzenledi... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T10:02+0300
2022-11-30T10:16+0300
dünya
pakistan
taliban
tehrik-i taliban pakistan (ttb)
saldırı
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Geçen günlerde Pakistan'da İslamabad hükümeti ile yaptığı atşekesi sonlandıran Taliban'ın Pakistan kanadı Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP), Quetta kentinde bir polis aracına intihar saldırısı düzenledi.AFP'nin haerine göre saldırıda 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.Üst düzey polis yetkilisi Azhar Mehesar, patlamanın Quetta kentinde sağlık görevlilerine eşlik etmeye hazırlanan bir polis ekibini hedef aldığını ve öldürülenler arasında bir polis, bir kadın ve bir çocuk olduğunu söyledi.Saldırıyı üstlenen TTP, yakında daha fazla ayrıntı paylaşacağını duyurdu.TTP, 29 Kasım'da İslamabad hükümeti ile varılan ateşkesi sonlandırdığını açıklamış ve üyelerine yönelik, "Ülkenin neresinde olursanız olun saldırı gerçekleştirmeniz zorunludur" çağrısını yapmıştı.Afganistan Talibanı’nın teklifiyle İslamabad ile TTP arasında Ekim 2021'de barış görüşmeleri başlamış ve bir aylık ateşkes ilan edilmişti.Tarafların birbirlerini verilen taahhütlere uymamakla suçlaması üzerine görüşmeler devam etmemişti. Bu yıl nisanda tekrar başlayan görüşmelerin ardından Pakistan ile TTP, 10 Mayıs'ta ateşkes konusunda anlaşmıştı. Bununla birlikte güvenlik kaynakları, söz konusu ateşkesin kırılgan olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.TTP, 2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu ve o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenledi. Pakistan'ın TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla örgüt mensubu ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker hayatını kaybetti
https://sputniknews.com.tr/20221128/pakistan-talibani-hukumet-ile-ateskesi-sonlandirdi-ulke-capinda-saldiri-emri-1063926289.html
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pakistan, taliban, tehrik-i taliban pakistan (ttb), saldırı
pakistan, taliban, tehrik-i taliban pakistan (ttb), saldırı

Pakistan Talibanı'ndan intihar saldırısı: 3 ölü, 23 yaralı

10:02 30.11.2022 (güncellendi: 10:16 30.11.2022)
© AFP 2022 / WAKIL KOHSARAfganistan- Taliban
Afganistan- Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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Pakistan'da İslamabad hükümeti ile varılan ateşkesi sonlandırdığını açıklayan Taliban, batısında bir polis aracını hedef alan intihar saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti ve 23 kişi yaralandı.
Geçen günlerde Pakistan'da İslamabad hükümeti ile yaptığı atşekesi sonlandıran Taliban'ın Pakistan kanadı Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP), Quetta kentinde bir polis aracına intihar saldırısı düzenledi.
AFP'nin haerine göre saldırıda 3 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.
Üst düzey polis yetkilisi Azhar Mehesar, patlamanın Quetta kentinde sağlık görevlilerine eşlik etmeye hazırlanan bir polis ekibini hedef aldığını ve öldürülenler arasında bir polis, bir kadın ve bir çocuk olduğunu söyledi.
Saldırıyı üstlenen TTP, yakında daha fazla ayrıntı paylaşacağını duyurdu.
TTP, 29 Kasım'da İslamabad hükümeti ile varılan ateşkesi sonlandırdığını açıklamış ve üyelerine yönelik, "Ülkenin neresinde olursanız olun saldırı gerçekleştirmeniz zorunludur" çağrısını yapmıştı.
Afganistan Talibanı’nın teklifiyle İslamabad ile TTP arasında Ekim 2021'de barış görüşmeleri başlamış ve bir aylık ateşkes ilan edilmişti.
Tarafların birbirlerini verilen taahhütlere uymamakla suçlaması üzerine görüşmeler devam etmemişti. Bu yıl nisanda tekrar başlayan görüşmelerin ardından Pakistan ile TTP, 10 Mayıs'ta ateşkes konusunda anlaşmıştı. Bununla birlikte güvenlik kaynakları, söz konusu ateşkesin kırılgan olduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.
TTP, 2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu ve o tarihten bu yana Pakistan'da sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar düzenledi. Pakistan'ın TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla örgüt mensubu ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker hayatını kaybetti
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