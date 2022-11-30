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https://sputniknews.com.tr/20221130/suudi-arabistanda-iki-yeni-dogalgaz-sahasi-kesfedildi-1064023308.html
Suudi Arabistan'da iki yeni doğalgaz sahası keşfedildi
Suudi Arabistan'da iki yeni doğalgaz sahası keşfedildi
Suudi Arabistan Ekonomi Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki yeni petrol sahası keşfettiğini duyurdu. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T20:34+0300
2022-11-30T20:34+0300
dünya
suudi arabistan
abdulaziz bin selman
saudi aramco
doğalgaz
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Suudi Arabistan haber ajansında yer alan haberde, keşfedilen iki petrol sahasının alışılmadık bir şekilde ülkenin doğu bölgesinde olduğu aktarıldı.Haberde görüşlerine yer verilen Ekonomi Bakanı Abdulaziz, Saudi Aramco'nun yeni keşiflerinin ülke stratejilerine önemli katkı sunacağını belirterek, bu yeni keşiflerin krallığın doğalgaz rezervlerini güçlendireceğini vurguladı.Abdulaziz, ülkenin doğusunda yapılan ilk keşfin, el-Hufuf kentine 142 km uzaklıktaki Gavvar petrol sahasının güneyinde yer aldığını aktardı.Ekonomi Bakanı Abdulaziz, diğer keşfin ise Zahran kentinin 230 km güneyinde bulunduğunu bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20211014/rusya-suudi-arabistandan-dogalgazda-is-birligini-dusunme-teklifi-aldik-1049828284.html
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suudi arabistan, abdulaziz bin selman, saudi aramco, doğalgaz
suudi arabistan, abdulaziz bin selman, saudi aramco, doğalgaz

Suudi Arabistan'da iki yeni doğalgaz sahası keşfedildi

20:34 30.11.2022
© AP Photo / John MooreSuudi Arabistan devletinin petrol-gaz şirketi Aramco, Hovta petrol yatağı
Suudi Arabistan devletinin petrol-gaz şirketi Aramco, Hovta petrol yatağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AP Photo / John Moore
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Suudi Arabistan Ekonomi Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkesinin petrol şirketi Saudi Aramco'nun iki yeni petrol sahası keşfettiğini duyurdu.
Suudi Arabistan haber ajansında yer alan haberde, keşfedilen iki petrol sahasının alışılmadık bir şekilde ülkenin doğu bölgesinde olduğu aktarıldı.
Haberde görüşlerine yer verilen Ekonomi Bakanı Abdulaziz, Saudi Aramco'nun yeni keşiflerinin ülke stratejilerine önemli katkı sunacağını belirterek, bu yeni keşiflerin krallığın doğalgaz rezervlerini güçlendireceğini vurguladı.
Abdulaziz, ülkenin doğusunda yapılan ilk keşfin, el-Hufuf kentine 142 km uzaklıktaki Gavvar petrol sahasının güneyinde yer aldığını aktardı.
Ekonomi Bakanı Abdulaziz, diğer keşfin ise Zahran kentinin 230 km güneyinde bulunduğunu bildirdi.
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