'Suriye'nin işbirliğinin şartı olarak TSK’nın çekilmesi talebi bugün için gerçekçi değil'

“İşbirliğinin şartı olarak TSK’nın çekilmesi talebi pratik değil, objektif değil ve şu an itibariyle yerine getirilecek bir talep değil. Zaten bunun bilincinde olan Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad’ın ağzından ‘Türkiye tarafından bir takvim önümüze konsun, çekilme nasıl, ne zaman olacak’ gibi yeni açıklamalar da duyduk. TSK önce çekilsin, sonra masaya oturalım talebi yok. Zira bu aşamada talep etmek çok gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Rusya’nın da böyle bir talebi yok. TSK’nın çekilmesi ancak siyasi işbirliği sonucu gerçekleşir. İki ülke arasında ilişkiler düzelirse Suriye silahlı kuvvetleri lehine ne gibi kazanımlar olacak, Suriye ordusu hudut boyuna nasıl yayılabilir, kontrol ona bırakılabilir, güvenliği sağlayabilir, bence bunlar masada olacak. O vakit sadece PKK’nın değil Türkiye’nin de desteklediği İdlib’de bulunan ÖSO ve bileşeni örgütler, o zaman masada ciddi bir tartışmanın ve çözümün unsuru haline gelecek. Bu insanlar silah mı bırakacak, Suriye ordusuna mı teslim olacak yoksa Türkiye’nin önereceği başka şeyler mi olacak? Bir polis teşkilatı gücü olarak Suriye devletinin bir süre orada silahlı gücü mü olacak? Tüm bunları iki devletin uzmanları görüşecek. Ama bu aşamada TSK’nın oradan çekilmesini Suriye tarafı da talep etmemektedir. Duyduğumuz açıklamalar 'TSK, Suriye’de işgalci güçtür, çekilmelidir' sözleri hukuken doğrudur, iç kamuoyu için yapılan açıklamalar uygundur ama pratikte şu anda olan talepler değil. Suriye’nin de Rusya’nın da önünde acil bir talep olarak bulunmuyor.”