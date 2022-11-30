https://sputniknews.com.tr/20221130/sozlesmeli-personele-kadro-duzenlemesinde-kapsam-genisledi-1064012846.html

Bakan Bilgin: 50-D’li araştırma görevlileri ve Kültür Bakanlığı sanatçıları da kapsama dahil edildi

Bakan Bilgin: 50-D’li araştırma görevlileri ve Kültür Bakanlığı sanatçıları da kapsama dahil edildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, düzenlemeye 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T16:43+0300

2022-11-30T16:43+0300

2022-11-30T17:13+0300

türkiye

kadro

vedat bilgin

sözleşme

sözleşmeli öğretmen

öğretmen

memur

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058349891_29:0:1972:1093_1920x0_80_0_0_357ace65dc5f03c6b4c6a3dbcbe576f5.jpg

Sözleşmeli personele kadroda kapsam genişledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, düzenlemeye 50-D’li araştırma görevlilerini ve sözleşmeli Kültür Bakanlığı sanatçılarını da kapsama dahil ettiklerini açıkladı.'Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz'Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuda 30'un üzerinde sözleşmeli personel statüsünün olduğunu belirterek bu alanı disipline etmek için düzenlemeye gittiklerini söyledi.Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmasını tamamladıklarını bildiren Bilgin, şöyle devam etti:Sözleşmeli personellerin kadroya geçme hakkını kullanmalarının isteğe bağlı olduğunu vurgulayan Bilgin, "Yaptığımız kadro düzenlemesi, sözleşmelilerin neredeyse yüzde 100'ünü kapsayan bir düzenleme. Yaklaşık 424 bin kişiyi kapsayan bir düzenleme. Buna 'dar oldu, eksik oldu' demek konuyu bilmemektir." diye konuştu.Sözleşmeli memurların kadroya alınması için yasal düzenleme çalışmalarının teknik olarak sürdüğünü bildiren Bilgin, "Bizim bu teknik çalışmalarımız bir proses içerisinde TBMM'ye intikal edecek ve Meclis'in iradesiyle bu yasal format içerisine dönüşecektir." ifadesini kullandı.'Geçici işçilerin kadro düzenlemesinde sona gelindi'Bakan Bilgin, kamudaki geçici işçileri kadroya alınması çalışmasında sona geldiklerine işaret ederek şu bilgileri verdi:'EYT kapsamındakilerin sayısı aydan aya değişiyor'Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki çalışmalara değinen Bilgin, bu konuda epey mesafe aldıklarını ve çalışmayı aralık ayında Meclis'e intikal ettireceklerini söyledi. Emeklilik sisteminde prim gün sayısı, yıl ve yaş olmak üzere üç kriterin olduğunu anımsatan Bilgin, şunları söyledi:'Zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız'Bakan Bilgin, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kadroya geçirilen işçilerin "zorunlu emekli" edilmeleriyle ilgili çekincelerine ilişkin soruya "Bu düzenlemede o zorunlu emeklilik şartını ortadan kaldıracağız. Biliyorsunuz KHK ile kadroya geçen işçiler, 'Sen şu kadar çalıştın, artık emekli olursun.' denilerek zorla emekli ediliyorlar. Onu ortadan kaldıracağız. İsteğe bağlı olarak yasal sınırda çalışabilecekleri süre kadar çalışabilecekler." yanıtını verdi.'Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek hafta toplanacak'Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesine sürecine ilişkin bilgileri de paylaşan Bilgin, "İşçilerimiz, Türkiye'nin emekçileri şundan emin olsunlar, onları enflasyona ezdirmeyeceğiz. Enflasyonun tahribatından koruyacak bir düzenlemeyi geçen sene yapmaya çalıştık, yüzde 50 zam vererek. O yetmedi hemen onun üzerine aritmetik olarak yüzde 80'in üzerinde, kümülatif olarak yüzde 94 küsur zam verdik ama enflasyonun tahribatı devam ediyor. Dolayısıyla bunu dikkate alan bir düzenleme yapacağız." dedi.Asgari ücret görüşmelerinin takviminin belirlenmesi için yarın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşeceklerini anımsatan Bilgin, gelecek hafta da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını dile getirdi.Atalay ve Akkol ile komisyon toplantısıyla başlayacak sürecin şartlarını müzakere edeceklerini vurgulayan Atalay, asgari ücret başta olmak üzere çalışma hayatıyla ilgili konularda HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile de görüşeceğini duyurdu.Bakanlık olarak asgari ücretle ilgili anket çalışması yaptırdıklarını anımsatan Bilgin, bu çalışmada küçük, orta ve büyük işletmelerde çalışan işçiler ile işverenlerin yanı sıra diğer vatandaşların asgari ücretle ilgili beklentilerini öğrenmeye çalışacaklarını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20221129/calisma-ve-sosyal-guvenlik-bakanligi-197-bin-sozlesmeli-personel-hemen-kadroya--gecirilecek-1063976833.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kadro, vedat bilgin, sözleşme, sözleşmeli öğretmen, öğretmen, memur, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı