https://sputniknews.com.tr/20221130/sivasta-bomba-suphesiyle-patlatilan-cantanin-icinden-salca-cikti-1063991984.html

Sivas'ta bomba şüphesiyle patlatılan çantanın içinden salça çıktı

Sivas'ta bomba şüphesiyle patlatılan çantanın içinden salça çıktı

Sivas’ta şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çanta ekipleri alarma geçirdi, uzaktan fünye ile patlatılan çantanın içinden yağ, salça ve badem çıktı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

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2022-11-30T10:48+0300

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türkiye

sivas

şüpheli çanta

salça

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Olay kent merkezi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan otogarda meydana geldi. Yolculardan biri çantasını unutunca durumdan şüphelenen vatandaş hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri aldıktan sonra bomba imha uzmanı çağırdı. Olay yerine gelen uzman ekip, uzaktan fünye ile çantayı patlattı. Patlatılan çantanın içerisinden yağ, salça ve badem çıktı. Çantanın içerisinden çıkanları görenler rahat bir nefes aldı.

türkiye

sivas

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sivas, şüpheli çanta, salça