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Sivas'ta bomba şüphesiyle patlatılan çantanın içinden salça çıktı
Sivas'ta bomba şüphesiyle patlatılan çantanın içinden salça çıktı
Sivas’ta şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çanta ekipleri alarma geçirdi, uzaktan fünye ile patlatılan çantanın içinden yağ, salça ve badem çıktı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T10:48+0300
2022-11-30T10:52+0300
türkiye
sivas
şüpheli çanta
salça
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Olay kent merkezi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan otogarda meydana geldi. Yolculardan biri çantasını unutunca durumdan şüphelenen vatandaş hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri aldıktan sonra bomba imha uzmanı çağırdı. Olay yerine gelen uzman ekip, uzaktan fünye ile çantayı patlattı. Patlatılan çantanın içerisinden yağ, salça ve badem çıktı. Çantanın içerisinden çıkanları görenler rahat bir nefes aldı.
türkiye
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sivas, şüpheli çanta, salça
sivas, şüpheli çanta, salça

Sivas'ta bomba şüphesiyle patlatılan çantanın içinden salça çıktı

10:48 30.11.2022 (güncellendi: 10:52 30.11.2022)
© İHA / VOLKAN KAPLANSivas’ta şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çanta ekipleri alarma geçirdi, uzaktan fünye ile patlatılan çantanın içinden yağ, salça ve badem çıktı.
Sivas’ta şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çanta ekipleri alarma geçirdi, uzaktan fünye ile patlatılan çantanın içinden yağ, salça ve badem çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© İHA / VOLKAN KAPLAN
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Sivas’ta şehirlerarası otobüs terminalinde unutulan çanta ekipleri alarma geçirdi, uzaktan fünye ile patlatılan çantanın içinden yağ, salça ve badem çıktı.
Olay kent merkezi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan otogarda meydana geldi. Yolculardan biri çantasını unutunca durumdan şüphelenen vatandaş hemen polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri aldıktan sonra bomba imha uzmanı çağırdı. Olay yerine gelen uzman ekip, uzaktan fünye ile çantayı patlattı.
Patlatılan çantanın içerisinden yağ, salça ve badem çıktı.
Çantanın içerisinden çıkanları görenler rahat bir nefes aldı.
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