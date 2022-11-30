https://sputniknews.com.tr/20221130/sio-ulkelerinde-insa-edilmesi-planlanan-dogalgaz-boru-hatlari-1064016214.html

ŞİÖ ülkelerinde inşa edilmesi planlanan doğalgaz boru hatları

ŞİÖ ülkelerinde inşa edilmesi planlanan doğalgaz boru hatları

Rusya, Kazakistan ve Özbekistan, doğalgazın iç tedarikleri ve Çin de dahil olmak üzere üçüncü ülkelerin pazarlarına ulaştırılmasını hedefleyen gaz birliğini... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T18:29+0300

2022-11-30T18:29+0300

2022-11-30T18:29+0300

multimedya

infografik

şiö

doğalgaz boru hattı

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Bu konu Eylül'de düzenlenen ŞİÖ Zirvesinde de ayrıca masaya yatırıldı. Gerçekleşmesi halinde tek doğalgaz boru hattı ağının oluşturulmuş olabileceği belirtiliyor. ŞİÖ ülkelerinde hayata geçirilmesi planlanan doğalgaz boru hattı projeleri, Sputnik'in infografiğinde.

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2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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infografik, şiö, doğalgaz boru hattı, инфографика