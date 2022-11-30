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ŞİÖ ülkelerinde inşa edilmesi planlanan doğalgaz boru hatları
ŞİÖ ülkelerinde inşa edilmesi planlanan doğalgaz boru hatları
Rusya, Kazakistan ve Özbekistan, doğalgazın iç tedarikleri ve Çin de dahil olmak üzere üçüncü ülkelerin pazarlarına ulaştırılmasını hedefleyen gaz birliğini... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T18:29+0300
2022-11-30T18:29+0300
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Bu konu Eylül'de düzenlenen ŞİÖ Zirvesinde de ayrıca masaya yatırıldı. Gerçekleşmesi halinde tek doğalgaz boru hattı ağının oluşturulmuş olabileceği belirtiliyor. ŞİÖ ülkelerinde hayata geçirilmesi planlanan doğalgaz boru hattı projeleri, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, şiö, doğalgaz boru hattı, инфографика
infografik, şiö, doğalgaz boru hattı, инфографика

ŞİÖ ülkelerinde inşa edilmesi planlanan doğalgaz boru hatları

18:29 30.11.2022
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Rusya, Kazakistan ve Özbekistan, doğalgazın iç tedarikleri ve Çin de dahil olmak üzere üçüncü ülkelerin pazarlarına ulaştırılmasını hedefleyen gaz birliğini oluşturma konusunu görüşüyor.
Bu konu Eylül'de düzenlenen ŞİÖ Zirvesinde de ayrıca masaya yatırıldı. Gerçekleşmesi halinde tek doğalgaz boru hattı ağının oluşturulmuş olabileceği belirtiliyor.
ŞİÖ ülkelerinde hayata geçirilmesi planlanan doğalgaz boru hattı projeleri, Sputnik'in infografiğinde.
İnfografik ŞİÖ ülkelerinde inşa edilmesi planlanan doğalgaz boru hatları - Sputnik Türkiye
İnfografik ŞİÖ ülkelerinde inşa edilmesi planlanan doğalgaz boru hatları - Sputnik Türkiye
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