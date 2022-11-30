https://sputniknews.com.tr/20221130/sasa-polyester-ile-ilgili-sirketin-basinda-bulunan-erdemoglu-sasanin-piyasa-degerinden-rahatsizim-1064014552.html

SASA Polyester ile ilgili şirketin başında bulunan Erdemoğlu: SASA’nın piyasa değerinden rahatsızım

SASA Polyester ile ilgili şirketin başında bulunan Erdemoğlu: SASA’nın piyasa değerinden rahatsızım

Bu yıl hissesi yüzde 605 yükselen SASA Polyester ile ilgili şirketin başında bulunan İbrahim Erdemoğlu, "SASA’nın borsada şu anda geldiği piyasa değeri beni... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T17:49+0300

2022-11-30T17:49+0300

2022-11-30T17:49+0300

erdemoğlu holding

ibrahim erdemoğlu

ekonomi

borsa

borsa istanbul

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Borsa İstanbul’da son dönemde en çok yükseliş yaşayan şirketlerden biri Erdemoğlu Holding bünyesindeki SASA Polyester ile ilgili Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu "SASA’nın borsada şu anda geldiği piyasa değeri beni rahatsız ediyor” dedi.Ekonomi gazetesinden Vahap Munyar'ın haberine göre fiyat 80 liraya çıktığında, küçük yatırımcı zarar görmesin diye hisse sattıklarını belirten Erdemoğlu “O satıştan bu yana SASA hissesi alınmaz diyorum" ifadesini kullandı.Habere göre Erdemoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

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erdemoğlu holding, ibrahim erdemoğlu, borsa, borsa istanbul