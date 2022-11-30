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https://sputniknews.com.tr/20221130/sasa-polyester-ile-ilgili-sirketin-basinda-bulunan-erdemoglu-sasanin-piyasa-degerinden-rahatsizim-1064014552.html
SASA Polyester ile ilgili şirketin başında bulunan Erdemoğlu: SASA’nın piyasa değerinden rahatsızım
SASA Polyester ile ilgili şirketin başında bulunan Erdemoğlu: SASA’nın piyasa değerinden rahatsızım
Bu yıl hissesi yüzde 605 yükselen SASA Polyester ile ilgili şirketin başında bulunan İbrahim Erdemoğlu, "SASA’nın borsada şu anda geldiği piyasa değeri beni... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T17:49+0300
2022-11-30T17:49+0300
erdemoğlu holding
ibrahim erdemoğlu
ekonomi
borsa
borsa istanbul
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Borsa İstanbul’da son dönemde en çok yükseliş yaşayan şirketlerden biri Erdemoğlu Holding bünyesindeki SASA Polyester ile ilgili Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu "SASA’nın borsada şu anda geldiği piyasa değeri beni rahatsız ediyor” dedi.Ekonomi gazetesinden Vahap Munyar'ın haberine göre fiyat 80 liraya çıktığında, küçük yatırımcı zarar görmesin diye hisse sattıklarını belirten Erdemoğlu “O satıştan bu yana SASA hissesi alınmaz diyorum" ifadesini kullandı.Habere göre Erdemoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
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erdemoğlu holding, ibrahim erdemoğlu, borsa, borsa istanbul
erdemoğlu holding, ibrahim erdemoğlu, borsa, borsa istanbul

SASA Polyester ile ilgili şirketin başında bulunan Erdemoğlu: SASA’nın piyasa değerinden rahatsızım

17:49 30.11.2022
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AA
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Bu yıl hissesi yüzde 605 yükselen SASA Polyester ile ilgili şirketin başında bulunan İbrahim Erdemoğlu, "SASA’nın borsada şu anda geldiği piyasa değeri beni rahatsız ediyor" açıklamasında bulundu.
Borsa İstanbul’da son dönemde en çok yükseliş yaşayan şirketlerden biri Erdemoğlu Holding bünyesindeki SASA Polyester ile ilgili Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu "SASA’nın borsada şu anda geldiği piyasa değeri beni rahatsız ediyor” dedi.
Ekonomi gazetesinden Vahap Munyar'ın haberine göre fiyat 80 liraya çıktığında, küçük yatırımcı zarar görmesin diye hisse sattıklarını belirten Erdemoğlu “O satıştan bu yana SASA hissesi alınmaz diyorum" ifadesini kullandı.
Habere göre Erdemoğlu'nun açıklaması şu şekilde:
"Hissenin fiyatı 60 liradan 180 liraya neden yükseldi, bilmiyorum. Yeni yatırım açıklamamız olmadı, hisse fiyatlarımızı yukarı çıkaracak bir açıklama da yapmadık. Hissenin fiyatı 80 liraya çıktığında, küçük yatırımcı zarar görmesin diye Borsa İstanbul’da satış yaptık. O satıştan beri herkese, “Sasa hissesi çok yüksek, alınmaz” diyorum. Başka şirketler hakkında yorum yapamam. Ancak Borsa İstanbul’da yaşanan bu havadan küçük yatırımcıların zarar görmesine üzülürüm."
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