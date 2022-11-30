https://sputniknews.com.tr/20221130/sariyerde-kopegi-bogmaya-calisan-saldirganin-ifadesi-ortaya-cikti--1064002465.html

Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan saldırganın ifadesi ortaya çıktı: 'Aşırıya kaçtım'

Sarıyer'de köpeği boğmaya çalışan saldırganın ifadesi ortaya çıktı: 'Aşırıya kaçtım'

Sarıyer'de bir köpeği boğarak öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle yakalandıktan sonra serbest bırakılan ve aynı köpeği merdiven boşluğuna fırlattığının... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T14:10+0300

2022-11-30T14:10+0300

2022-11-30T14:10+0300

yaşam

sarıyer

köpek

eziyet

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Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre ve Doğa Koruma Büro Amirliği ekiplerinin Maden Mahallesi'nde 26 Kasım gecesi meydana gelen köpeğe işkenceye ilişkin tespiti sonucunda başlatılan soruşturma sürüyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli E.Ç.K. (30) savcılıktaki ifadesinde, alkollü olduğunu iddia ederek, tam olarak hatırlayamasa da "köpeğin kendisine saldırdığını ve bu yüzden köpeğe karşı fazla harekette bulunmuş olabileceğini" söyledi.'Aşırıya kaçtım'Görüntülerdeki şahsın kendisi olduğunu kabul eden şüpheli, hayvanları çok sevdiğini ve gece çok alkol aldığını ifade etti. Aynı zamanda köpeğin kendisini korkuttuğunu dile getiren zanlı "Alkolün verdiği etki ile hırs yapıp görüntülerde görünen eylemleri gerçekleştirdim. Daha önce herhangi bir suça karışmadım" dediği öğrenildi.Şüphelinin savcılıkta kolundaki çizikleri göstererek, kolunun üstündeki çizikleri kendisinin yaptığını ancak alt kısımdakileri ise köpeğin yapmış olabileceğini iddia etti.E.Ç.K'nin, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildi. Zanlı, hakimlikte ise "Olay günü çok alkol almıştım. Köpek de bana hırlayınca korktum. Kendimi korumak zorunda kaldım, aşırıya kaçtım" dediği aktarıldı.TutuklandıHakimlik, şüphelinin suç işlemiş olabileceğine dair somut olguların bulunduğu, görüntülerde şüphelinin köpeği elleriyle bastırmak suretiyle ezmeye çalıştığı, akabinde kaldırıp bodrum kata aşağıya attığı, köpeğin kaçmaya çalıştığı sırada tekrar yakalayıp boğmaya çalıştığını tespit etti.Şüphelinin suçlamaları kabul ettiği gerekçesiyle tutuklanmasına karar ver

sarıyer

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sarıyer, köpek, eziyet