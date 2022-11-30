https://sputniknews.com.tr/20221130/sahte-rezervasyon-operasyonu-12-milyon-liralik-dolandiricilik-6-tutuklu--1063988449.html

'Sahte rezervasyon' operasyonu: 12 milyon liralık dolandırıcılık, 6 tutuklu

'Sahte rezervasyon' operasyonu: 12 milyon liralık dolandırıcılık, 6 tutuklu

Muğla merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda otel rezervasyonu yaptırmak isteyen 180 kişiyi sahte internet siteleri üzerinden dolandırdıkları iddiasıyla... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T05:14+0300

2022-11-30T05:14+0300

2022-11-30T05:14+0300

türkiye

otel

dolandırıcılık

operasyon

tutuklama

rezervasyon

muğla

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Bazı otellerin internet sitelerinin benzerlerini yaparak çok sayıda yerli ve yabancı turisti sahte rezervasyonla dolandıranlara yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Geniş güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen 25 zanlıdan 6'sı tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'ü de ifade işlemlerinin ardından salıverildi.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıklarının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı çalışmada yaklaşık 6 aylık takipte, suç örgütü üyelerinin 19 sahte şirket üzerine banka hesapları açtığı, sabit telefon hatları aldığı, açılan sahte internet siteleri üzerinden otel rezervasyonu yapmak isteyen 180 kişiyi 12 milyon 346 bin lira dolandırdıkları tespit edilmişti.Muğla merkezli, İstanbul, İzmir, Ankara, Tokat, Manisa, Gaziantep, Bursa, Eskişehir, Samsun, Mersin, Hatay, Zonguldak, Yozgat ve Aksaray'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda suç örgütüne üye oldukları iddia edilen 25 şüpheli yakalanmıştı.Adreslerdeki aramalarda 27 cep telefonu, 9 tablet, 42 SIM kart, 6 hard disk, 6 dizüstü bilgisayar, post cihazı, 10 senet, 5 şirket kaşesi, çok sayıda ödeme evrakı, paravan şirketlere yönelik not defterleri, ruhsatsız pompalı tüfek ile ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221124/emniyetten-zararli-e-posta-uyarisi--1063805761.html

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otel, dolandırıcılık, operasyon, tutuklama, rezervasyon, muğla