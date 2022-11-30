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Sahte doktorun bir yalanı daha ortaya çıktı
Sahte doktorun bir yalanı daha ortaya çıktı
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 4 ay boyunca sahte doktorluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ayşe Özkiraz’ın maceralarından... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T17:40+0300
2022-11-30T17:43+0300
yaşam
sahte doktor
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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki 'sahte doktor' olayında soruşturma sürüyor.4 ay boyunca herkesi 'doktorum' yalanıyla kandıran Ayşe Özkiraz'ın yaşı, belgeleri kısaca her şeyi sahte çıktı.İnandırıcı olmak için hemen hemen her yolu deneyen sahte doktorun ifadesi de ortaya çıktı.Üzerine atılı suçlamaları kabul eden Özkiraz, "Bu süreçte kimseyi maddi olarak mağdur etmedim. Tıp fakültesini kazanamadığım için ailemden korkarak yalan söyledim. Sonra bir sarmalın içerisine girip çıkamadım. Çok pişmanım, işlerin bu noktaya gelmesini hiç istemezdim. Herhangi bir akıl hastalığım yok. Pişmanlığımı ifade ederek, üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum" dedi.Soruşturma kapsamında daha önce el konulan cep telefonu incelemesi süren Ayşe Özkiraz'ın banka hesapları da incelenmeye alındı.'Tek yalanı sahte doktorluk değil'Özkiraz'ın yurt arkadaşı Burcu Saz ATV'ye yaptığı açıklamalarda, ''Tek yalanı doktorluk değil'' demişti.Bir süre yakın arkadaş olduklarını belirten Saz, ''Kendisi ile aynı yurtta kalıyordum. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli Çapa'ya gidiyordu. Bizi de yanında götürüyordu.'' dedi.Saz; halasının ve amcasının da Çapa Tıp Fakültesi'nde cerrah olduğunu söyleyen Özkiraz'ın o zamanlar okulda kimseyi tanımamasının dikkat çekici olduğunu söyledi.Yine yurt arkadaşı Saz'ın ifadelerine göre; Özkiraz yalan söylemeyi seviyor ve sosyal bir hayatı yoktu.Özkiraz, sürekli çantasında steteskop ve doktor önlüğü taşıyor ancak sınav zamanlarında ders çalışmıyordu.Tanıştırdığı insanlar da yalan çıktı''Bir gün beni görüntülü arayarak dönem birincisi olduğuna dair plaket gösterdi'' diyen Saz şüphe üzerine başarı listesine baktıklarını ancak Özkiraz'ın ismini göremediklerini söyleyerek sözlerine şunları ekledi:''Başka bahsettiği isimlerin de başarı listesinde olmadığı görüldü. Arkadaşlarının konuyu yurt yönetimine bildirmesinin üzerine yurttaki belgelerine bakıldı. Hepsi shoptu.Abim yeğenim diye tanıttığı insanlar, erkek arkadaşının akrabaları çıktı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan kişi ile birkaç defa karşılaştık. Kendisini bana hemşire olarak tanıtmıştı. Hemşire kıyafetleri vardı üzerinde''21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutlayan Özkiraz'ın bir internet sitesi üzerinden kendinesine çelenk yolladığı ve üzerine de "Çapa’nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazdırdığı ortaya çıkmıştı.Özkiraz'ın annesi Semra Arslan da kızının sahtekar olduğunu yeni öğrendiğini söylemiş, kendisini de hastaneye götürüp doktorlarla tanıştırdığını açıklamıştı.
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sahte doktor
sahte doktor

Sahte doktorun bir yalanı daha ortaya çıktı

17:40 30.11.2022 (güncellendi: 17:43 30.11.2022)
© İHA / ŞABAN KARDEŞ-Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir yıldır kendini pratisyen hekim olarak tanıtan ve eylül ayındaki Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan (TUS) 81 puan aldığını iddia eden sahte doktor, polis tarafından gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir yıldır kendini pratisyen hekim olarak tanıtan ve eylül ayındaki Tıpta Uzmanlık Sınavı’ndan (TUS) 81 puan aldığını iddia eden sahte doktor, polis tarafından gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© İHA / ŞABAN KARDEŞ-
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Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 4 ay boyunca sahte doktorluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ayşe Özkiraz’ın maceralarından ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Banka hesapları incelenecek Özkiraz'ın ifadesinde ''Akıl sağlığım yerinde'' dediği öğrenildi.
Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki 'sahte doktor' olayında soruşturma sürüyor.
4 ay boyunca herkesi 'doktorum' yalanıyla kandıran Ayşe Özkiraz'ın yaşı, belgeleri kısaca her şeyi sahte çıktı.
İnandırıcı olmak için hemen hemen her yolu deneyen sahte doktorun ifadesi de ortaya çıktı.
Üzerine atılı suçlamaları kabul eden Özkiraz, "Bu süreçte kimseyi maddi olarak mağdur etmedim. Tıp fakültesini kazanamadığım için ailemden korkarak yalan söyledim. Sonra bir sarmalın içerisine girip çıkamadım. Çok pişmanım, işlerin bu noktaya gelmesini hiç istemezdim. Herhangi bir akıl hastalığım yok. Pişmanlığımı ifade ederek, üzerime atılı suçlamayı bu haliyle kabul ediyorum" dedi.
Soruşturma kapsamında daha önce el konulan cep telefonu incelemesi süren Ayşe Özkiraz'ın banka hesapları da incelenmeye alındı.

'Tek yalanı sahte doktorluk değil'

Özkiraz'ın yurt arkadaşı Burcu Saz ATV'ye yaptığı açıklamalarda, ''Tek yalanı doktorluk değil'' demişti.
Bir süre yakın arkadaş olduklarını belirten Saz, ''Kendisi ile aynı yurtta kalıyordum. Kendisini bize birinci sınıf tıp öğrencisi olarak tanıttı. Sürekli Çapa'ya gidiyordu. Bizi de yanında götürüyordu.'' dedi.
Saz; halasının ve amcasının da Çapa Tıp Fakültesi'nde cerrah olduğunu söyleyen Özkiraz'ın o zamanlar okulda kimseyi tanımamasının dikkat çekici olduğunu söyledi.
Yine yurt arkadaşı Saz'ın ifadelerine göre; Özkiraz yalan söylemeyi seviyor ve sosyal bir hayatı yoktu.
Özkiraz, sürekli çantasında steteskop ve doktor önlüğü taşıyor ancak sınav zamanlarında ders çalışmıyordu.

Tanıştırdığı insanlar da yalan çıktı

''Bir gün beni görüntülü arayarak dönem birincisi olduğuna dair plaket gösterdi'' diyen Saz şüphe üzerine başarı listesine baktıklarını ancak Özkiraz'ın ismini göremediklerini söyleyerek sözlerine şunları ekledi:
''Başka bahsettiği isimlerin de başarı listesinde olmadığı görüldü. Arkadaşlarının konuyu yurt yönetimine bildirmesinin üzerine yurttaki belgelerine bakıldı. Hepsi shoptu.
Abim yeğenim diye tanıttığı insanlar, erkek arkadaşının akrabaları çıktı. Gözaltına alınıp serbest bırakılan kişi ile birkaç defa karşılaştık. Kendisini bana hemşire olarak tanıtmıştı. Hemşire kıyafetleri vardı üzerinde''
21. yaşını hastanenin poliklinik odasında bazı doktor ve hemşirelerle kutlayan Özkiraz'ın bir internet sitesi üzerinden kendinesine çelenk yolladığı ve üzerine de "Çapa’nın gururu, seni seviyoruz. İyi ki doğdun doktor" yazdırdığı ortaya çıkmıştı.
Özkiraz'ın annesi Semra Arslan da kızının sahtekar olduğunu yeni öğrendiğini söylemiş, kendisini de hastaneye götürüp doktorlarla tanıştırdığını açıklamıştı.
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