Sağlık Bakanı Koca’dan randevu çağrısı: 'Gitmeyeceğiniz randevuyu iptal edin'
© AAFahrettin Koca
© AA
Sağlık Bakanı Koca, "MHRS üzerinden aldığı randevuya gelmeyenlerimizin sayısı, randevu almakta güçlük yaşayanlardan sizce az mı, fazla mı? Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'nin 10 aylık döneminde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 200 milyon randevunun alındığını, günlük randevu sayısının Kovid-19 salgınından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştığını bildirdi.
'Sorunun önemli bir kısmını birlikte çözelim'
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
MHRS üzerinden aldığı randevuya gelmeyenlerimizin sayısı, randevu almakta güçlük yaşayanlardan sizce az mı, fazla mı? Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin. Sorunun önemli bir kısmını birlikte çözelim.
MHRS üzerinden aldığı randevuya gelmeyenlerimizin sayısı, randevu almakta güçlük yaşayanlardan sizce az mı, fazla mı?— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2022
Gelmeyeceğiniz randevuyu iptal edin. Sorunun önemli bir kısmını birlikte çözelim.
'Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı'
"Bu yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı. Günlük randevu sayısı salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştı. Buna rağmen, ihtiyacı öncelikli çok sayıda kişi randevu almakta zorlanıyor. Gitmeyeceğiniz randevuyu MHRS üzerinden iptal edin."
Bu yılın ilk 10 ayında MHRS üzerinden 200 Milyon randevu alındı. Günlük randevu sayısı salgından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 Bine ulaştı. Buna rağmen, ihtiyacı öncelikli çok sayıda kişi randevu almakta zorlanıyor. Gitmeyeceğiniz randevuyu MHRS üzerinden iptal edin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 30, 2022