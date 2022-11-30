https://sputniknews.com.tr/20221130/saglik-bakani-kocadan-randevu-cagrisi-gitmeyeceginiz-randevuyu-iptal-edin-1064021981.html

Sağlık Bakanı Koca’dan randevu çağrısı: 'Gitmeyeceğiniz randevuyu iptal edin'

Sağlık Bakanı Koca’dan randevu çağrısı: 'Gitmeyeceğiniz randevuyu iptal edin'

Sağlık Bakanı Koca, "MHRS üzerinden aldığı randevuya gelmeyenlerimizin sayısı, randevu almakta güçlük yaşayanlardan sizce az mı, fazla mı? Gelmeyeceğiniz... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T19:57+0300

2022-11-30T19:57+0300

2022-11-30T19:57+0300

türkiye

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'nin 10 aylık döneminde Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 200 milyon randevunun alındığını, günlük randevu sayısının Kovid-19 salgınından öncesine kıyasla yüzde 40 artışla 945 bine ulaştığını bildirdi.'Sorunun önemli bir kısmını birlikte çözelim'Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:'Yılbaşından bu yana MHRS üzerinden 200 milyon randevu alındı'

https://sputniknews.com.tr/20221128/bir-ayda-mhrsden-alinan-yaklasik-3-milyon-randevuya-gidilmedi-1063907997.html

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