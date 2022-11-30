https://sputniknews.com.tr/20221130/rusyada-federasyon-konseyi-lgbt-ve-pedofili-propagandasini-yasaklayan-yasa-paketini-onayladi-1064011949.html
Rusya'da Federasyon Konseyi LGBT ve pedofili propagandasını yasaklayan yasa paketini onayladı
Rusya'da Federasyon Konseyi LGBT ve pedofili propagandasını yasaklayan yasa paketini onayladı
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, LGBT propagandası ile pedofili propagandasını, ayrıca LGBT bilgilerinin ve gençler arasında cinsiyet... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T16:28+0300
2022-11-30T16:28+0300
2022-11-30T16:28+0300
dünya
rusya
lgbt
pedofili
propaganda
yasak
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İnternet, medya, kitap içeriklerini, görsel-işitsel hizmet uygulamalarını, sinema ve reklam sektörünü etkileyecek olan paketteki temel yasaya göre çocuklar arasında yayılması yasak olan, geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin ve/veya tercihlerin propagandası ve gösteriminin yanı sıra çocukların cinsiyetlerini değiştirmek istemelerine neden olabilecek bilgilerin listesi genişletiliyor.Yasa kapsamında yetişkinler ve çocuklar arasında geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin teşvik edilmesi için bireylere 50 bin (15.2 bin TL) ila 400 bin ruble (122 bin TL), yetkililere 800 bin rubleye (244 bin TL) kadar, tüzel kişilere ise 5 milyon rubleye (1.5 milyon TL) kadar para cezaları getiriliyor.Yasa kapsamında ayrıca pedofili propagandası için bireylere 200 bin (61 bin TL) ila 800 bin ruble (244 bin TL), tüzel kişilere ise 10 milyon rubleye (3 milyon TL) kadar para cezaları getiriliyor.Reşit olmayanlar arasında geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin gösterildiği bilgileri yaymanın cezaları ise bireyler için 50 bin ila 200 bin ruble arasında değişecek, tüzel kişiler içinse 4 milyon rubleye kadar uygulanacak.
https://sputniknews.com.tr/20210704/rus-disislerinden-abye-lgbt-tepkisi-bati-demokrasisinin-merkezinde-liberal-bir-diktatorluk-1044884957.html
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rusya, lgbt, pedofili, propaganda, yasak
rusya, lgbt, pedofili, propaganda, yasak
Rusya'da Federasyon Konseyi LGBT ve pedofili propagandasını yasaklayan yasa paketini onayladı
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, LGBT propagandası ile pedofili propagandasını, ayrıca LGBT bilgilerinin ve gençler arasında cinsiyet değişikliğini teşvik eden bilgilerin gösterimini yasaklayan yasa paketini onayladı.
İnternet, medya, kitap içeriklerini, görsel-işitsel hizmet uygulamalarını, sinema ve reklam sektörünü etkileyecek olan paketteki temel yasaya göre çocuklar arasında yayılması yasak olan, geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin ve/veya tercihlerin propagandası ve gösteriminin yanı sıra çocukların cinsiyetlerini değiştirmek istemelerine neden olabilecek bilgilerin listesi genişletiliyor.
Yasa kapsamında yetişkinler ve çocuklar arasında geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin teşvik edilmesi için bireylere 50 bin (15.2 bin TL) ila 400 bin ruble (122 bin TL), yetkililere 800 bin rubleye (244 bin TL) kadar, tüzel kişilere ise 5 milyon rubleye (1.5 milyon TL) kadar para cezaları getiriliyor.
Yasa kapsamında ayrıca pedofili propagandası için bireylere 200 bin (61 bin TL) ila 800 bin ruble (244 bin TL), tüzel kişilere ise 10 milyon rubleye (3 milyon TL) kadar para cezaları getiriliyor.
Reşit olmayanlar arasında geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin gösterildiği bilgileri yaymanın cezaları ise bireyler için 50 bin ila 200 bin ruble arasında değişecek, tüzel kişiler içinse 4 milyon rubleye kadar uygulanacak.