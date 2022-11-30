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Rusya: Türkiye, Suriye’deki ortak devriyelere katılımını kesti
Rusya: Türkiye, Suriye’deki ortak devriyelere katılımını kesti
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye’nin son iki haftadır Suriye’deki ortak tatbikatlara katılmadığını belirtti. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye, son iki haftadır ortak devriyelere katılmıyor ve nedenini açıklamıyor” ifadesini kullandı.'Militanlar Rus üssüne saldırı planlıyor’Yegorov, “Merkezimize gelen bilgiye göre, Hayat Tahrir eş-Şam terör örgütü militanları, insansız hava araçlarını kullanarak Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssüne ve İdlib bölgesinin Curin, Serakab ve Kafer-Nebel yerleşimlerindeki Suriye hükümet güçlerinin mevkilerine saldırı planlıyor” dedi. Militanların, İdlib şehri yakınlarında platformlar yaptığını ve buraya, saldırıda kullanılacak insansız hava araçlarını taşıdığı kaydedildi.22 Ekim 2019'da Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun normale döndürülmesine yönelik ortak faaliyetleri öngören bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Belgeye uygun olarak Rus askeri polisi ve Suriyeli birlikler, Türk güvenlik bölgesiyle sınırı bulunan yerleşimlere konuşlandırılmıştı. 1 Kasım 2019'da da Rus ve Türk askerleri Fırat'ın doğusunda ortak devriyelere başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20211206/rusya-ve-turkiye-kamislida-210-ortak-devriyeyi-gerceklestirdi-1051488616.html
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rusya, türkiye, suriye
rusya, türkiye, suriye

Rusya: Türkiye, Suriye’deki ortak devriyelere katılımını kesti

22:30 30.11.2022 (güncellendi: 22:53 30.11.2022)
© AARusya / Suriye
Rusya / Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© AA
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Türkiye’nin son iki haftadır Suriye’deki ortak tatbikatlara katılmadığını belirtti.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Oleg Yegorov, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye, son iki haftadır ortak devriyelere katılmıyor ve nedenini açıklamıyor” ifadesini kullandı.

'Militanlar Rus üssüne saldırı planlıyor’

Yegorov, “Merkezimize gelen bilgiye göre, Hayat Tahrir eş-Şam terör örgütü militanları, insansız hava araçlarını kullanarak Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssüne ve İdlib bölgesinin Curin, Serakab ve Kafer-Nebel yerleşimlerindeki Suriye hükümet güçlerinin mevkilerine saldırı planlıyor” dedi.

Militanların, İdlib şehri yakınlarında platformlar yaptığını ve buraya, saldırıda kullanılacak insansız hava araçlarını taşıdığı kaydedildi.

22 Ekim 2019'da Soçi'de bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun normale döndürülmesine yönelik ortak faaliyetleri öngören bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

Belgeye uygun olarak Rus askeri polisi ve Suriyeli birlikler, Türk güvenlik bölgesiyle sınırı bulunan yerleşimlere konuşlandırılmıştı. 1 Kasım 2019'da da Rus ve Türk askerleri Fırat'ın doğusunda ortak devriyelere başlamıştı.
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