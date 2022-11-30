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Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ve Çin uçakları Asya-Pasifik bölgesinde devriye uçuşu yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ve Çin uçakları Asya-Pasifik bölgesinde devriye uçuşu yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Çin hava kuvvetlerine ait stratejik uçaklarının Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi üzerinde saatlerce süren devriye uçuşu... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T15:13+0300
2022-11-30T15:13+0300
savunma
rusya
çin
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ve Çin hava kuvvetlerine ait stratejik uçaklarının Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi üzerinde saatlerce süren devriye uçuşu yaptıkları ve üslerine geri dönecekleri belirtildi.Açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait Tu-95MS stratejik füze taşıyıcı uçakları ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetlerine ait Hong-6k stratejik bombardıman uçaklarından oluşan hava grubu, Japon ve Doğu Çin denizleri hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi. Rus stratejik füze taşıyıcı uçaklarının uçuş süresi yaklaşık 8 saat sürdü” ifadelerine yer verildi.Uçuş rotasının bazı kısımlarında stratejik bombardıman uçaklarına yabancı devletlere ait avcı uçaklarının eşlik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Her iki ülkeye ait uçaklar görevlerini yerine getirirken uluslararası hukuk hükümlerine titizlikle uyarak hareket etti. Yabancı devletlerin hava sahasının ihlaline izin verilmedi” denildi.Bakanlık ayrıca ortak devriye uçuşu sırasında ilk kez Rus uçakların Çin’de bir havalimanına, Çin uçaklarının ise Rusya’da bir havalimanına iniş gerçekleştirdiklerini vurguladı.
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rusya, çin, devriye
rusya, çin, devriye

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus ve Çin uçakları Asya-Pasifik bölgesinde devriye uçuşu yaptı

15:13 30.11.2022
© Sputnik / Vladimir AstapkoviçRusya’nın hava araçları
Rusya’nın hava araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Çin hava kuvvetlerine ait stratejik uçaklarının Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi üzerinde saatlerce süren devriye uçuşu yaptıklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ve Çin hava kuvvetlerine ait stratejik uçaklarının Japon Denizi ve Doğu Çin Denizi üzerinde saatlerce süren devriye uçuşu yaptıkları ve üslerine geri dönecekleri belirtildi.
Açıklamada, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait Tu-95MS stratejik füze taşıyıcı uçakları ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetlerine ait Hong-6k stratejik bombardıman uçaklarından oluşan hava grubu, Japon ve Doğu Çin denizleri hava sahasında devriye uçuşu gerçekleştirdi. Rus stratejik füze taşıyıcı uçaklarının uçuş süresi yaklaşık 8 saat sürdü” ifadelerine yer verildi.
Uçuş rotasının bazı kısımlarında stratejik bombardıman uçaklarına yabancı devletlere ait avcı uçaklarının eşlik ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Her iki ülkeye ait uçaklar görevlerini yerine getirirken uluslararası hukuk hükümlerine titizlikle uyarak hareket etti. Yabancı devletlerin hava sahasının ihlaline izin verilmedi” denildi.
Bakanlık ayrıca ortak devriye uçuşu sırasında ilk kez Rus uçakların Çin’de bir havalimanına, Çin uçaklarının ise Rusya’da bir havalimanına iniş gerçekleştirdiklerini vurguladı.
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