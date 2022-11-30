Rusya: Macaristan'ın Finlandiya ve İsveç'le ilgili kararına saygı duyuyoruz, Batı'dan farkımız bu
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Macaristan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini Şubat 2023'te onaylama sözü vermesini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Budapeşte'nin egemenliğine saygı duyduklarını ve Rusya'yı Batı'dan farklı kılan özelliğin de bu olduğunu söyledi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun Macaristan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini Şubat 2023'te onaylama sözü verdiğine dair açıklaması, haftalık basın toplantısında Zaharova'ya soruldu.
Zaharova, "Rusya, Macaristan'ın egemenliğine saygı duyuyor ve bu egemen devletin kendi iç ve dış politikasına ilişkin meselelere kendi başına karar verdiğine inanıyor. Bu yaklaşım, Rusya'yı emir-komuta sisteminin uygulandığı ve başat ülkenin kararının diğerlerine dayatıldığı Batı'dan farklı kılıyor" yanıtını verdi.
Rusya-Macaristan ilişkilerinin son yıllarda sağlıklı pragmatizm, karşılıklı fayda ve birbirinin çıkarlarının gözetilmesi temelinde dinamik şekilde geliştiğini belirten Zaharova, tüm ülkeleri ilişkilerini aynı bu şekilde, uluslararası hukuk temelinde inşa etmeye çağırdıklarını söyledi.
Zaharova, "Biz hiç kimseye hiçbir şeyi dikte etmiyoruz, hiç kimseden bir şey talep etmiyoruz. Sadece daha önce hep birlikte anlaşma sağladığımız hususların yerine getirilmesini bekliyoruz" diye ekledi.
Zaharova, "Rusya, Macaristan'ın egemenliğine saygı duyuyor ve bu egemen devletin kendi iç ve dış politikasına ilişkin meselelere kendi başına karar verdiğine inanıyor. Bu yaklaşım, Rusya'yı emir-komuta sisteminin uygulandığı ve başat ülkenin kararının diğerlerine dayatıldığı Batı'dan farklı kılıyor" yanıtını verdi.
Rusya-Macaristan ilişkilerinin son yıllarda sağlıklı pragmatizm, karşılıklı fayda ve birbirinin çıkarlarının gözetilmesi temelinde dinamik şekilde geliştiğini belirten Zaharova, tüm ülkeleri ilişkilerini aynı bu şekilde, uluslararası hukuk temelinde inşa etmeye çağırdıklarını söyledi.
Zaharova, "Biz hiç kimseye hiçbir şeyi dikte etmiyoruz, hiç kimseden bir şey talep etmiyoruz. Sadece daha önce hep birlikte anlaşma sağladığımız hususların yerine getirilmesini bekliyoruz" diye ekledi.