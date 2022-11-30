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Rusya Dışişleri: Nükleer savaş fikri giderek daha fazla kabul görür hale geliyor, endişe verici
Rusya Dışişleri: Nükleer savaş fikri giderek daha fazla kabul görür hale geliyor, endişe verici
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, nükleer savaş olasılığı fikrinin zamanla toplumda giderek daha fazla kabul edilebilir hale gelmesinden duyduğu... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T20:15+0300
2022-11-30T20:16+0300
savunma
dünya
nükleer
nükleer savaş
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde nükleer savaş olasılığı fikrinin zamanla toplumda giderek daha fazla kabul edilebilir hale gelmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.Rus diplomat, “Nükleer savaş konusunun zamanla toplum tarafından giderek daha fazla kabul görmesinden endişeliyim. Savaşları ve beraberindeki zorlukları yaşamamış yeni nesil insanların bu tehdidi bir bilgisayar oyunu gibi rahat bir şekilde algılamalarının tehlikeli sonuçlarından biri budur. Ve bu bizim açımızdan tehlikeli, kabul edilemez” diye konuştu.Rusya’nın kendi nükleer doktrinine ve bir nükleer savaşın başlatılmaması gerektiği ilkesine bağlı kalmaya devam ettiğine dikkat çeken Ryabkov, “Rusya, nükleer silahların kullanımına ilişkin doktrinimizdeki ifadelere, ülkemizin savunma politikasına ilişkin temel belgelere bağlı kalmaya devam ediyor. Ayrıca onlarca yıl önce bir nükleer savaşın kazanılamayacağı ve başlatılmaması gerektiğine dair oluşturulan formüle de bağlıyız” ifadelerini kullandı.
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dünya, nükleer, nükleer savaş
dünya, nükleer, nükleer savaş

Rusya Dışişleri: Nükleer savaş fikri giderek daha fazla kabul görür hale geliyor, endişe verici

20:15 30.11.2022 (güncellendi: 20:16 30.11.2022)
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, nükleer savaş olasılığı fikrinin zamanla toplumda giderek daha fazla kabul edilebilir hale gelmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Russia Today (RT) televizyonuna demecinde nükleer savaş olasılığı fikrinin zamanla toplumda giderek daha fazla kabul edilebilir hale gelmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi.
Rus diplomat, “Nükleer savaş konusunun zamanla toplum tarafından giderek daha fazla kabul görmesinden endişeliyim. Savaşları ve beraberindeki zorlukları yaşamamış yeni nesil insanların bu tehdidi bir bilgisayar oyunu gibi rahat bir şekilde algılamalarının tehlikeli sonuçlarından biri budur. Ve bu bizim açımızdan tehlikeli, kabul edilemez” diye konuştu.
Rusya’nın kendi nükleer doktrinine ve bir nükleer savaşın başlatılmaması gerektiği ilkesine bağlı kalmaya devam ettiğine dikkat çeken Ryabkov, “Rusya, nükleer silahların kullanımına ilişkin doktrinimizdeki ifadelere, ülkemizin savunma politikasına ilişkin temel belgelere bağlı kalmaya devam ediyor. Ayrıca onlarca yıl önce bir nükleer savaşın kazanılamayacağı ve başlatılmaması gerektiğine dair oluşturulan formüle de bağlıyız” ifadelerini kullandı.
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