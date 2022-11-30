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https://sputniknews.com.tr/20221130/rusya-disisleri-bakani-lavrov-nukleer-gucler-birbirleriyle-silahli-catismaya-girismekten-kacinmali-1064023878.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Nükleer güçler, birbirleriyle silahlı çatışmaya girişmekten kaçınmalı
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Nükleer güçler, birbirleriyle silahlı çatışmaya girişmekten kaçınmalı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer güçlerin kendi aralarında silahlı çatışmalar çıkarmaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T21:02+0300
2022-11-30T21:02+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
nükleer
nükleer savaş
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Moskova'da düzenlenen 'Gelecek Adına Diyalog' Bilimsel Eğitim Programı'nda katılımcılara hitap eden Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin, bu yılın başında Moskova'nın girişimiyle nükleer savaşta kazanan olamayacağı ve böyle bir savaşın başlatılmaması gerektiği ilkesini teyit ettiklerini anımsattı.Rusya'nın bu ilkeyi daha ileriye taşıdığını ve nükleer savaşın yanı sıra nükleer güçler arasındaki herhangi bir çatışmadan kaçınılması gerektiğini düşündüğünü kaydeden Lavrov, tırmanmanın kontrol edilemez bir düzeye ulaşabileceği uyarısında bulundu.Batılı ülkelerin ise bu ilkeden kaçmaya çalıştığının altını çizen Lavrov, Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna üzerinden yürüttüğü savaşın devam etmesi için Kiev'i fiilen kışkırttığını vurguladı.'Batı'nın dünyadaki hakim konumlarını kaybetmesi, NATO'yu sorumsuzca adımlar atmaya itebilir' Lavrov, Batı'nın küresel arenadaki hakim konumlarını yitirmesinin NATO'nun üzerine düşünülmemiş, sorumsuzca adımlar atmasını kışkırtabileceğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu saldırgan blok tarafından sergilenen yayılmacı küreselciliğin eşi benzeri yok. Küresel çoğunluğun İttifak'un bu politikasının oluşturduğu tehditleri açıkça gördüğüne ve Batılıların küresel arenadaki hakim konumlarını kaybettiklerini anlamasının NATO'yu üzerine düşünülmemiş, sorumsuzca kararlar almaya kışkırtacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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rusya, sergey lavrov, nükleer, nükleer savaş
rusya, sergey lavrov, nükleer, nükleer savaş

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Nükleer güçler, birbirleriyle silahlı çatışmaya girişmekten kaçınmalı

21:02 30.11.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© Sputnik
/
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, nükleer güçlerin kendi aralarında silahlı çatışmalar çıkarmaktan kaçınmaları gerektiğini söyledi.
Moskova'da düzenlenen 'Gelecek Adına Diyalog' Bilimsel Eğitim Programı'nda katılımcılara hitap eden Lavrov, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin, bu yılın başında Moskova'nın girişimiyle nükleer savaşta kazanan olamayacağı ve böyle bir savaşın başlatılmaması gerektiği ilkesini teyit ettiklerini anımsattı.

Rusya'nın bu ilkeyi daha ileriye taşıdığını ve nükleer savaşın yanı sıra nükleer güçler arasındaki herhangi bir çatışmadan kaçınılması gerektiğini düşündüğünü kaydeden Lavrov, tırmanmanın kontrol edilemez bir düzeye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Batılı ülkelerin ise bu ilkeden kaçmaya çalıştığının altını çizen Lavrov, Batı'nın Rusya'ya karşı Ukrayna üzerinden yürüttüğü savaşın devam etmesi için Kiev'i fiilen kışkırttığını vurguladı.

'Batı'nın dünyadaki hakim konumlarını kaybetmesi, NATO'yu sorumsuzca adımlar atmaya itebilir'

Lavrov, Batı'nın küresel arenadaki hakim konumlarını yitirmesinin NATO'nun üzerine düşünülmemiş, sorumsuzca adımlar atmasını kışkırtabileceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı, "Bu saldırgan blok tarafından sergilenen yayılmacı küreselciliğin eşi benzeri yok. Küresel çoğunluğun İttifak'un bu politikasının oluşturduğu tehditleri açıkça gördüğüne ve Batılıların küresel arenadaki hakim konumlarını kaybettiklerini anlamasının NATO'yu üzerine düşünülmemiş, sorumsuzca kararlar almaya kışkırtacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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