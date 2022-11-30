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Rus Dışişleri: Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde çok büyük anlam görüyoruz
Rus Dışişleri: Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde çok büyük anlam görüyoruz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Moskova’nın Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde çok büyük anlam gördüğünü belirtti. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T18:17+0300
2022-11-30T18:17+0300
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Rusya Devlet Başkanı'nın Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Moskova için büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.Bugünkü basın toplantısında Bogdanov’a Ankara ve Şam’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında görüşmenin organizasyonu için Moskova’ya başvuruda bulunup bulunmadığı soruldu.Rus diplomat, “Hayır, konu henüz bu şekilde gündeme getirilmedi, fakat biz her zaman söylüyoruz, yapıcı önerilere her zaman yanıt vermeye hazırız, zira Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hem Suriye'nin hem de Türkiye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü karşılıklı tanıma ilkeleri temelinde normalleşmesinde büyük bir anlam görüyoruz” ifadelerini kullandı.
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Rus Dışişleri: Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde çok büyük anlam görüyoruz

18:17 30.11.2022
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bogdanov, Moskova’nın Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde çok büyük anlam gördüğünü belirtti.
Rusya Devlet Başkanı'nın Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin Moskova için büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.
Bugünkü basın toplantısında Bogdanov’a Ankara ve Şam’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında görüşmenin organizasyonu için Moskova’ya başvuruda bulunup bulunmadığı soruldu.
Rus diplomat, “Hayır, konu henüz bu şekilde gündeme getirilmedi, fakat biz her zaman söylüyoruz, yapıcı önerilere her zaman yanıt vermeye hazırız, zira Suriye ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hem Suriye'nin hem de Türkiye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü karşılıklı tanıma ilkeleri temelinde normalleşmesinde büyük bir anlam görüyoruz” ifadelerini kullandı.
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