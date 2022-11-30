https://sputniknews.com.tr/20221130/putin-rusyada-yoksulluk-orani-yuzde-105e-geriledi-1064009402.html

Putin: Rusya'da yoksulluk oranı yüzde 10.5'e geriledi

Putin: Rusya'da yoksulluk oranı yüzde 10.5'e geriledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3. çeyrek sonu itibarıyla ülkede yoksulluk oranının yüzde 10.5'e gerilediğini ifade etti. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T15:37+0300

2022-11-30T15:37+0300

2022-11-30T15:50+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

rusya

ukrayna

kültür

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Hükümet üyeleri ve çeşitli kurumların yöneticileriyle yaptığı toplantıda konuşan Putin, 3. çeyrek sonu itibarıyla ülkede yoksulluk oranının yüzde 10.5'e gerilediğini ancak geçen yıl aynı dönemde yüzde 11 olan bu göstergedeki düşüşün az olduğunu belirtti.Putin, "Düşüş kesinlikle az fakat içinde bulunduğumuz zor ekonomik durumda böyle pozitif bir dinamiğin olması önemli. Bunu korumalıyız. Devletin doğrudan yardımları sayesinde nüfusun yüzde 10'luk en yoksul kesiminin gelirleri artıyor. Geçen yılın 3. çeyreğine kıyasla yüzde 27.8 artış oldu" dedi.'Rus kültürünü akılsız insanlar ortadan kaldırıyor'Bu arada Putin, sosyal tesislerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Batı'nın Rus kültürüyle ilişkili unsurları yasaklanmasına tepki göstererek Rus kültürünü akılsız insanların ortadan kaldırdığını belirtti.Rusya lideri, "Akılsız insanlar kültürümüzü ortadan kaldırıyor ancak biz, sadece diğer ülkelerin kültürlerinin en iyi örneklerini, en iyi eserlerini ortadan kaldırmadığımız gibi o eserlerde yer alan fikirleri ve insani ilkeleri geliştiriyoruz. Biz akıllıyız, kültürümüzü ortadan kaldıranlar ise pek akıllı değil" ifadelerini kullandı.Ukrayna'daki özel harekat başladıktan sonra Kiev yönetimi ve Batılı ülkeler, Rus kültüründe yer edinmiş birçok yazarı, sanatçıyı ve onların eserlerini yasaklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221110/rusyadan-sovyet-anitlarinin-yikildigi-letonyaya-protesto-notasi-1063301950.html

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