Öğrenciler geliştirdi: Bu ayakkabı telefon şarj ediyor, yerinizi bildiriyor, fener görevi görüyor

© İHA Projeyi öğrencileri ile birlikte yapan fen bilimleri öğretmeni Osman Peker, “2022-2023 eğitim öğretim yılında TÜBİTAK'ın düzenlediği ortaokullar arası yarışma çerçevesinde yenilenebilir enerji temalı bir ürün tasarladık. Bu ayakkabı yüründüğünde kendini yenileyebilir enerjiye sahip, bu enerjiyi üzerinde bulunan lityum pil ve onun üzerinde bulunan basınca duyarlı sensörlerden almaktadır. Yüründüğünde basınca duyarlı bu sensörler yüründüğünü algılıyor ve lityum pile enerjiyi depoluyor. Ayrıca üzerinde bulunan USB girişi ile bu enerjiyi kullanabiliyoruz. Ayrıca kaybolduğunuzda yerinizin tespiti için ayakkabıda GPS takip sistemi bulunmaktadır” dedi.