https://sputniknews.com.tr/20221130/norvec-basbakani-turkiyenin-terorle-mucadele-hakki-bulunmaktadir-1064023713.html

Norveç Başbakanı: Türkiye'nin terörle mücadele hakkı bulunmaktadır

Norveç Başbakanı: Türkiye'nin terörle mücadele hakkı bulunmaktadır

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Türkiye'nin terörle mücadele hakkının bulunduğunu söyledi. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T20:58+0300

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Store, "Bir tehdit olduğunda Türkiye'nin terörle mücadele hakkı bulunmaktadır" dedi.Bir gazetecinin, Türkiye'nin sınır dışı operasyonlarını sorması üzerine Store, prensip olarak Türkiye'nin de güvenlik sorunlarına karşı koyabileceği gerçeğine saygı duyduklarını ancak tüm tarafların gerilime yol açacak askeri operasyonlardan kaçınmalarını istemek durumunda olduklarını belirtti.Ülkesinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklediğinin altını çizen Store, iki ülkenin üye olmasıyla Avrupa'nın kolektif bir güvenliğe sahip olabileceğini ifade etti.Store, tüm NATO üyelerinin bu iki ülkenin üyeliğini onaylamasını beklediğini dile getirdi.Norveç Başbakanı, deniz altındaki enerji yapısının korunmasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:Scholz'dan 'koordinasyon ofisi' kurulması talebiAlmanya Başbakanı Scholz, Norveç ile deniz altındaki enerji altyapısının NATO şemsiyesi altında ortaklaşa korunmasını istediklerini belirterek, su altı altyapısının korunması için NATO içerisinde bir "koordinasyon ofisi" kurulması talepleri olduğunu söyledi.Scholz, "Boru hatları, telefon kabloları ve internet bağlantıları devletlerimiz için hayati önem taşımaktadır ve çok özel bir şekilde güvence altına alınmalıdır. En azından Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarına yapılan saldırılar, burada ne kadar büyük riskler olduğunu gösterdi" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221128/norvec-buyukelcisi-rus-vatandaslarini-tutuklanmasi-nedeniyle-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1063930439.html

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norveç, türkiye, terör, olaf scholz, nato, isveç, finlandiya