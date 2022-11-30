https://sputniknews.com.tr/20221130/mitten-kuzey-irakta-operasyon-pkknin-istihbarat-yoneticisi-etkisiz-hale-getirildi-1063991041.html

MİT'ten Sincar'da operasyon: PKK'nın istihbarat yöneticisi etkisiz hale getirildi

MİT'ten Sincar'da operasyon: PKK'nın istihbarat yöneticisi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla PKK'nın istihbarat yöneticisi Fatma Onur'u etkisiz hale getirdi. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T09:34+0300

2022-11-30T09:34+0300

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Irak ve Suriye'de, PKK'nın istihbarat sorumluları arasında yer alarak çeşitli faaliyetler yürüten Fatma Onur, özellikle Irak Süleymaniye bölgesi ve kırsalında, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemden ötürü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) hedef listesine girdi.MİT ajanlarından oluşan özel ekip, "Kinda Maraş" kod adlı Fatma Onur'un faaliyetlerinin deşifresi için detaylı bir çalışma başlattı. Fatma Onur'un Kandil'den gizli bir görev kapsamında Sincar'a gönderildiği, Sincar'da istihbari faaliyetlilerini izlemek amacıyla sorumluluğuna getirildiği tespit edildi.Bölgedeki saha ajanları vasıtasıyla Onur'un yerini tespit eden MİT, operasyon için harekete geçti. Onur, Sincar'da gerçekleştirilen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.Diğer yandan bölgedeki MİT kaynakları, istihbarat yapılanmasının tepe yöneticisinin etkisiz hale gelmesi ile birlikte PKK'nın sorunlar yaşadığını tespit etti.

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