Minsk: ABD, Belarus sınırları yakınındaki keşif uçuşlarını yoğunlaştırdı
20:56 30.11.2022 (güncellendi: 21:24 30.11.2022)
© Belarus Savunma BakanlığıBelarus ordusu
© Belarus Savunma Bakanlığı
Belarus Savunma Bakanı Hrenin, ABD ve müttefiklerinin Belarus sınırları yakınında keşif uçuşlarını yoğunlaştırdıklarını belirtti.
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, SB. Belarus Today'a demecinde ABD ve müttefiklerinin Belarus sınırları yakınında keşif uçuşlarını yoğunlaştırdıklarını söyledi.
Hrenin, “Keşif yapıyorlar. Stratejik keşif uçaklarından taktik uçaklara ve insansız hava araçlarına kadar mevcut tüm cephaneliği kullanan ABD ve müttefiklerinin Belarus sınırları boyunca yüksek yoğunluklu keşif uçuşları yaptıkları tespit edildi. Ülkemize yönelik keşif yoğunluğu 2021'de haftada 30 sorti iken 2022'de 65-70'e çıktığı gözlemleniyor” dedi.
Hrenin, “Keşif yapıyorlar. Stratejik keşif uçaklarından taktik uçaklara ve insansız hava araçlarına kadar mevcut tüm cephaneliği kullanan ABD ve müttefiklerinin Belarus sınırları boyunca yüksek yoğunluklu keşif uçuşları yaptıkları tespit edildi. Ülkemize yönelik keşif yoğunluğu 2021'de haftada 30 sorti iken 2022'de 65-70'e çıktığı gözlemleniyor” dedi.
‘Doğu Avrupa’ya benzeri görülmemiş yoğunlukta NATO birlikleri sevk ediliyor’
Hrenin, Doğu Avrupa bölgesi ve Belarus sınırına yakın yerlere benzeri görülmemiş yoğunlukta ABD ve NATO birliklerinin sevk edildiğine dikkat çekti.
Hrenin, “Belarus çevresindeki durum gittikçe zorlaşıyor. Başta ülkemize komşu devletlerin toprakları olmak üzere, Doğu Avrupa bölgesindeki ABD ve NATO askeri oluşumlarının varlığındaki benzeri görülmemiş artış, sözde ‘Doğu'dan gelen tehdide karşı koruma’ adı altında devam ediyor” diye konuştu.
Bakan, özellikle Polonya'daki Powidzie bölgesinde ABD Silahlı Kuvvetlerinin ekipman ve malzemelerini depolamak için ileri bir nokta oluşturulduğuna dikkat çekerek, NATO askeri birliklerinin faaliyetlerini desteklemek için Polonya, Litvanya ve Letonya’daki eğitim merkezleri ve eğitim alanlarının yenilendiğini kaydetti.
‘Belarus, bir saldırı durumunda Rusya'nın yardımına güveniyor’
Hrenin, bir saldırı durumunda Belarus’un kendine güvendiğini, ancak yardıma ihtiyaç duyulması halinde Rusya'nın şahsında güvenilir bir müttefiki olduğunu bildiğini ifade etti.
Hrenin, “Evet, her şeyden önce kendimize güveniyoruz. Ancak yardıma ihtiyaç duyulması halinde güvenilir bir müttefikimiz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Birlik Devletine yönelik askeri tehditleri önlemek için ortak önlemler almaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Başkomutan'ın ‘Topraklarımızda savaşacağız, vuruşacağız ve öleceğiz’ şeklindeki sözlerini de hatırlamak istiyorum” ifadelerini kullandı.
Batı yanlısı çevrelerin Minsk'i Rusya ile aşırı işbirliği yapmakla suçlamaya çalıştığına vurgu yapan Hrenin, "Bu tür suçlayıcı söylemler kullananlar etraflarına baksınlar. Askeri üslere, ABD ve NATO askeri oluşumlarına hem kalıcı hem de dönüşümlü olarak ev sahipliği yapan, askeri altyapıyı iyileştiren kuzeybatı komşularımıza baksınlar" diye konuştu.