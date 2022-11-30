https://sputniknews.com.tr/20221130/milli-savunma-bakanligi-pence-kilit-harekti-bolgesinde-1-asker-sehit-oldu-1064016393.html
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit oldu"... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T18:26+0300
2022-11-30T18:26+0300
2022-11-30T18:26+0300
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milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı (msb)
Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit oldu" açıklamasında bulundu. Bakanlık, çatışmada 3 PKK'lının da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.