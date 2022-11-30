Milli Savunma Bakanlığı: Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 1 asker şehit oldu

© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı © Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı

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Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada yaralanan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz şehit oldu" açıklamasında bulundu. Bakanlık, çatışmada 3 PKK'lının da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.