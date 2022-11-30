https://sputniknews.com.tr/20221130/milli-egitim-bakani-ozer-islam-dusunce-atlasi-cok-heyecan-verici-bir-proje-1064026696.html

Milli Eğitim Bakanı Özer: İslam düşünce atlası çok heyecan verici bir proje

Milli Eğitim Bakanı Özer: İslam düşünce atlası çok heyecan verici bir proje

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'İslam Düşünce Atlası' tanıtım töreninde konuştu. Bakan Özer, "Bu yolculuk envanterlerin çıkartılması, açılması... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T22:56+0300

2022-11-30T22:56+0300

2022-11-30T22:56+0300

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mahmut özer

islam

proje

ilmi etüdler derneğinin (ilem)

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İlmi Etüdler Derneğinin (İLEM) ve Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan 'İslam Düşünce Atlası' tanıtım törenine katıldı.‘Nasıl bir güzergah izleyeceğimize karar verme aşamasındayız'Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen törende konuşan Bakan Özer, "Milli Eğitim Bakanlığı'nda son 20 yılda yapılanları tabii her bakan çok keyifle anlatır. Nereden nereye geldik? Ama bu çok kıymetli bir şey. Eğer kültürel kodlarla temas etmek istiyorsak, onları tekrar yorumlamak istiyorsak eğitimle temas etmemiz lazım. Onun da en önemli yollarından bir tanesi okullaşma oranları. Eğitimle genç çağ nüfusumuzun ne kadar temas ettiği. 2000'li yılların başında,1950'lerden falan bahsetmiyoruz ya. 2000'li yılların başında ilkokul hariç eğitimin tüm kademelerindeki okullaşma oranları yüzde 50'nin altındaydı. Beş yaştaki yüzde 11, ortaöğretimdeki yüzde 44, yüksek öğretimdeki net okullaşma oranı yüzde 14. Yani başörtüsü yasağı var, katsayı uygulamaları var, eğitim önünde dünya kadar antidemokratik engel var. Toplumsal değerlere, toplumsal taleplere duyarsız olan tam tersine vektörel olarak dışarı dönük ve şekillendirmeye dönük bir manipülasyonun olduğu bir süreç var. Eğitim sisteminde daha yeni yeni okullaşma oranları yüzde 95'lerin üzerine gidiyor. Tüm yasaklar antidemokratik uygulamalar ilk kez kaldırılıyor. Yeni, artık biz nasıl bir güzergah, nasıl bir yol izleyeceğimize karar verme aşamasındayız" diye konuştu.'Sadrettin Konevi'yi, Molla Fenari'yi, Fahrettin Razi'yi tartışabilmemiz lazım'Konuşmasının devamında Bakan Özer, "Tüm konuşmacılar, akademisyenlerle ilgili konuştu. Akademisyenlerin yapacağı bir şey yok. Bir kere akademik dünyayla ilgili en önemli sıkıntılardan bir tanesi bilimsel üretim yok. İkincisi bilimsel üretimin yapıldığı zemin bizim zeminimiz değil. Yani meydan okuyucu bir sürecin içerisindeyiz. Hem üretim kapasitemizi artırmamız lazım ama kendi zeminimizi buraya taşıyıp kendi işte Sadrettin Konevi, Molla Fenari'yi, Fahrettin Razi'yi tartışabilmemiz lazım ama bir alan için değil, hepimizin konuşabilmesi lazım. Molla Fenari'yle ilgili ben bir eser aradım, bulamadım. Bir doktora tezi bulabildim sadece. Onun için İhsan Fazıloğlu hocam diyor ki 'Medeniyet, tasavvuf medeniyetinin envanteri yok'. Onun için bu yolculuk bu anlamda envanterinin çıkartılması, açılması, konuşulabilmesi anlamında çok kıymetli. Onun için ben emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok heyecan verici bir proje" dedi.Konuşmasının ardından Bakan Özer'e hediye takdim edildi. Program daha sonra sona erdi.İslam Düşünce Atlası, 200'den fazla yazar, uzman ve akademisyen tarafından hazırlanan İslami düşünce ve gelenekleri tarihi süreçte filozoflar, önemli kişi ve bilim adamları üzerinden öğreti ve ekolleri ele alarak anlatan, web ve kitap projesidir.

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mahmut özer, islam, proje, ilmi etüdler derneğinin (ilem)