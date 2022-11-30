https://sputniknews.com.tr/20221130/kuzey-denizi-rotasindan-gececek-yabanci-savas-gemileri-90-gun-oncesinden-rusyayi-bilgilendirecek-1064022477.html
Kuzey Denizi Rotası'ndan geçecek yabancı savaş gemileri, 90 gün öncesinden Rusya’yı bilgilendirecek
Kuzey Denizi Rotası'ndan geçecek yabancı savaş gemileri, 90 gün öncesinden Rusya’yı bilgilendirecek
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, yabancı savaş gemilerine Kuzey Denizi Rotası’ndan geçebilmek için 90 gün öncesinden Rusya’yı bilgilendirme... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T20:11+0300
2022-11-30T20:11+0300
2022-11-30T20:11+0300
savunma
rusya
kuzey denizi
nükleer
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Tasarıya göre, Kuzey Denizi Rotası’nda sadece tek bir savaş gemisi veya bu rota boyunca limanlara ve deniz üslerinde girme amacını taşımayan diğer gemi bulunabilecek.Tasarıya eklenen açıklamada, “Buzların erimesine yol açan küresel iklim değişikliği kaçınılmaz olarak Kuzey Deniz Rotası üzerinden Avrupa ve Asya arasında yük transitindeki artışın yanı sıra, Arktik bölgesinde farklı ülkelerin askeri faaliyetlerini etkinleştirmesine de yol açıyor” ifadesine yer verildi.Savaş gemileri, nükleer motorlu gemiler, nükleer ve diğer tehlikeli yükler taşıyan gemiler Kuzey Deniz Rotası’na girdiğinde istenen belgelere sahip olmalı, özel kurallara uymalı ve izin belgesinde belirlenen güzergahı takip etmeli.Ayrıca Rusya, istediği an yabancı gemilerin söz konusu rotadan geçişini durdurabilecek.--
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rusya, kuzey denizi, nükleer
rusya, kuzey denizi, nükleer
Kuzey Denizi Rotası'ndan geçecek yabancı savaş gemileri, 90 gün öncesinden Rusya’yı bilgilendirecek
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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, yabancı savaş gemilerine Kuzey Denizi Rotası’ndan geçebilmek için 90 gün öncesinden Rusya’yı bilgilendirme zorunluluğunu getiren tasarıya onay verdi.
Tasarıya göre, Kuzey Denizi Rotası’nda sadece tek bir savaş gemisi veya bu rota boyunca limanlara ve deniz üslerinde girme amacını taşımayan diğer gemi bulunabilecek.
Tasarıya eklenen açıklamada, “Buzların erimesine yol açan küresel iklim değişikliği kaçınılmaz olarak Kuzey Deniz Rotası üzerinden Avrupa ve Asya arasında yük transitindeki artışın yanı sıra, Arktik bölgesinde farklı ülkelerin askeri faaliyetlerini etkinleştirmesine de yol açıyor” ifadesine yer verildi.
Savaş gemileri, nükleer motorlu gemiler, nükleer ve diğer tehlikeli yükler taşıyan gemiler Kuzey Deniz Rotası’na girdiğinde istenen belgelere sahip olmalı, özel kurallara uymalı ve izin belgesinde belirlenen güzergahı takip etmeli.
Ayrıca Rusya, istediği an yabancı gemilerin söz konusu rotadan geçişini durdurabilecek.--