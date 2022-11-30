https://sputniknews.com.tr/20221130/kurtulmustan-altili-masanin-anayasa-calismasina-eskiye-ragbet-olsaydi-bit-pazarina-nur-yagardi-1063985630.html

Kurtulmuş’tan Altılı Masa'nın anayasa çalışmasına: Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı

Kurtulmuş’tan Altılı Masa'nın anayasa çalışmasına: Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı

AK Partili Kurtulmuş, altı muhalefet partisince hazırlanan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi"ne ilişkin "Yaptığınız yeni anayasa... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T00:47+0300

2022-11-30T00:47+0300

2022-11-30T00:50+0300

türkiye

ak parti

kuzey kıbrıs

numan kurtulmuş

recep tayyip erdoğan

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Altındağ İlçe Başkanlığı Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında, AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar birçok yatırımı hayata geçirdiğini, Türkiye'de proje üretmeden önce zihniyet devrimi yaptığını söyledi.Ülkenin 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla bir kademe yukarı çıkacağını belirten Kurtulmuş, bu vizyonla her alanda güçlü ve dünyada sözü dinlenen bir Türkiye'nin gerçekleşeceğini dile getirdi.Kurtulmuş, AK Parti'nin oylarının yaz aylarından bu yana arttığını, muhalefetin ise belirsizliklerle mücadele ettiğini kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel sorunların barış içinde çözümü için yürüttüğü diplomasi çalışmalarını anımsatan Kurtulmuş, bu çabayı gösteren tek ülkenin Türkiye olduğunu ve Avrupa'nın bu çalışmaları seyrettiğini ifade etti.'KKTC dünya milletleri tarafından da inşallah tanınacak'Kurtulmuş, Türkiye'nin, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında gözlemci ülke olmasına yönelik karar çıkarttırmasıyla Kuzey Kıbrıs'ın uluslararası alana taşındığını hatırlatarak, "Allah'ın izniyle göreceğiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünya milletleri tarafından da inşallah tanınacak ve yalnızlığı tamamıyla ortadan kalkacak" dedi.Altı muhalefet partisinin henüz adayını belirleyemediğini dile getiren Kurtulmuş, bir aday öne çıktığında diğer parti liderlerinin onu aşağı çekmek için çaba sarf ettiğini söyledi.Kurtulmuş, "Kimi aday çıkarırlar, bizi ilgilendirmez. Bir tane mi, iki tane mi, üç tane mi çıkarırlar, o da bizi ilgilendirmez. Ancak biz karşımızda rakiplerimizin ortak bir fikirle hareket etmesini isteriz. Hep şunu söyledik, mesele aday bulamamak değil ortak bir fikir etrafında toplanamamalarıdır" diye konuştu.'En iyimser ihtimalle yarı başkanlık sistemi derler'Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta yapacağı vizyon açıklamasını beklediklerini ifade eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:'En iyimser ihtimalle, 2028'den evvel uygulanabilecek bir şey değil'Altılı masanın anayasa değişikliği çalışmasının hak ve özgürlükler açısından da eksiklikleri bulunduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Bildik de katıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220903/ak-parti-genel-baskanvekili-kurtulmustan-ahmet-sika-tepki-bunlar-demokrasiyi-zehirleyen-sozlerdir-1060766146.html

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ak parti, kuzey kıbrıs, numan kurtulmuş, recep tayyip erdoğan