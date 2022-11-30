https://sputniknews.com.tr/20221130/kultur-ve-turizm-bakanligindaki-sozlesmeli-sanatcilar-kadroya-gecme-hakki-elde-etti-1064024350.html
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki sözleşmeli sanatçılar kadroya geçme hakkı elde etti
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki sözleşmeli sanatçılar kadroya geçme hakkı elde etti
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kadroya geçme hakkı elde eden sözleşmeli personele, Bakanlık bünyesinde görev yapan sözleşmeli sanatçıların da dahil edildiğini... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T21:11+0300
2022-11-30T21:11+0300
2022-11-30T21:12+0300
kültür ve turizm bakanlığı
türkiye
sanatçı
sözleşme
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kamu personel reformu kapsamında kadroya geçme hakkı elde eden sözleşmeli personele, Bakanlık bünyesinde görev yapan sözleşmeli sanatçıların da dahil edildiğini bildirdi.Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin gerçekleştirdiği kamu personel reformu kapsamında kadroya geçme hakkı elde eden sözleşmeli personellere Bakanlığımız bünyesinde görev yapan sözleşmeli sanatçılar da dahil edildi. Kendilerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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kültür ve turizm bakanlığı, sanatçı, sözleşme
kültür ve turizm bakanlığı, sanatçı, sözleşme
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki sözleşmeli sanatçılar kadroya geçme hakkı elde etti
21:11 30.11.2022 (güncellendi: 21:12 30.11.2022) Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kadroya geçme hakkı elde eden sözleşmeli personele, Bakanlık bünyesinde görev yapan sözleşmeli sanatçıların da dahil edildiğini açıkladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kamu personel reformu kapsamında kadroya geçme hakkı elde eden sözleşmeli personele, Bakanlık bünyesinde görev yapan sözleşmeli sanatçıların da dahil edildiğini bildirdi.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin gerçekleştirdiği kamu personel reformu kapsamında kadroya geçme hakkı elde eden sözleşmeli personellere Bakanlığımız bünyesinde görev yapan sözleşmeli sanatçılar da dahil edildi. Kendilerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.