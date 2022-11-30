https://sputniknews.com.tr/20221130/kultur-ve-turizm-bakanligindaki-sozlesmeli-sanatcilar-kadroya-gecme-hakki-elde-etti-1064024350.html

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki sözleşmeli sanatçılar kadroya geçme hakkı elde etti

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki sözleşmeli sanatçılar kadroya geçme hakkı elde etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kadroya geçme hakkı elde eden sözleşmeli personele, Bakanlık bünyesinde görev yapan sözleşmeli sanatçıların da dahil edildiğini... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T21:11+0300

2022-11-30T21:11+0300

2022-11-30T21:12+0300

kültür ve turizm bakanlığı

türkiye

sanatçı

sözleşme

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kamu personel reformu kapsamında kadroya geçme hakkı elde eden sözleşmeli personele, Bakanlık bünyesinde görev yapan sözleşmeli sanatçıların da dahil edildiğini bildirdi.Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin gerçekleştirdiği kamu personel reformu kapsamında kadroya geçme hakkı elde eden sözleşmeli personellere Bakanlığımız bünyesinde görev yapan sözleşmeli sanatçılar da dahil edildi. Kendilerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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kültür ve turizm bakanlığı, sanatçı, sözleşme