https://sputniknews.com.tr/20221130/koc-universitesinden-uyusturucu-aciklamasi-sofor-isten-atildi-suc-duyurusunda-bulunduk-1063999782.html

Koç Üniversitesi'nden 'uyuşturucu' açıklaması: Şoför işten atıldı, suç duyurusunda bulunduk

Koç Üniversitesi'nden 'uyuşturucu' açıklaması: Şoför işten atıldı, suç duyurusunda bulunduk

Koç Üniversitesi'ne ait araçta 74 kilo uyuşturucu çıkması üzerine kurumdan açıklama yapıldı. Açıklamada, 'aracı izinsiz olarak şehir dışına çıkaran ve suça... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T13:12+0300

2022-11-30T13:12+0300

2022-11-30T13:15+0300

türkiye

koç üniversitesi

uyuşturucu

şoför

suç duyurusu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/1e/1063999614_0:0:840:474_1920x0_80_0_0_d0d3525c343991a33162c33795cf8a2d.jpg

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Karayolu'nda Koç Üniversitesi'ne ait olduğu belirtilen aracı durdurdu. Şüpheli araçta yedi valiz içinde 98 paket halinde 53 kilo skunk ile 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi.Uyuşturucuya el koyan polis, sürücü ile şüpheli araca öncülük yapan aracın sürücüsünü gözaltına aldı.Olay üzerine Koç Üniversitesi’nden açıklama geldi. Açıklamada şöyle denildi:"Son günlerde üniversitemizin adının geçtiği bazı haberlere ilişkin basın ve kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.Üniversitemizde şoför olarak çalışmakta olan söz konusu kişinin üniversitenin aracını izinsiz olarak tek başına şehir dışına çıkartmasına ve suça karışmasına istinaden Koç Üniversitesi’ndeki işine derhal son verilmiştir. Adli süreç halen devam etmekte olup, üniversitemiz de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.Koç Üniversitesi olarak emniyet güçlerimiz ve adli makamlarla daimi işbirliği içinde olduğumuzu ve süreci yakından takip ettiğimizi duyururuz."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

koç üniversitesi, uyuşturucu, şoför, suç duyurusu