https://sputniknews.com.tr/20221130/kim-kardashian-kanye-westten-ayda-200-bin-dolar-cocuk-nafakasi-alacak-1063999147.html

Kim Kardashian, Kanye West'ten ayda 200 bin dolar çocuk nafakası alacak

Kim Kardashian, Kanye West'ten ayda 200 bin dolar çocuk nafakası alacak

Resmi adını 'Ye' olarak değiştiren ünlü rapçi Kanye West, eski eşi Kim Kardashian'a çocuk nafakası olarak ayda 200 bin dolar ödemeyi kabul etti. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T12:55+0300

2022-11-30T12:55+0300

2022-11-30T12:55+0300

yaşam

kim kardashian

kanye west

boşanma

boşanma davası

anlaşma

nafaka

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New York Post gazetesinin haberine göre Kim Kardashian ve Kanye West ikilisinin boşanma anlaşması kapsamında ünlü rapçinin evliliklerinden olan 4 çocuğu için Kardashian'a ayda 200 bin dolar çocuk nafakası ödemesi kararlaştırıldı. Boşanma anlaşmasında çocukların velayetinin ortak yürütülmesi öngörülürken, ikilinin sahip olduğu taşınmaz mülkler ise West ve Kardashian arasında paylaşılacak.Gazete, velayetin ikili arasında ortak olmasına rağmen 9, 6, 4 ve 3 yaşlarında olan çocukların zamanının büyük bir kısamını anneleriyle geçirecek olmasından dolayı çocuk nafakası belirlendiğini vurguladı.2014'te dünya evine giren çift, Kardashian'ın geçen yıl açtığı boşanma davası neticesinde yollarını ayırmıştı.Geçtiğimiz aylarda tepki toplayan Yahudi karşıtı açıklamalarından dolayı çok sayıda büyük şirketle iş ortaklığı anlaşmalarını kaybeden Kanye West'in Twitter ve Instagram hesaplarına kısıtlama getirilmişti.West ayrıca, geçen hafta ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunan Nick Fuentes ile bir araya gelmişti.Boşanma anlaşmasında ayrıca, çocukların hangi okula gideceği, terapi, rehberlik ve dini aktiviteler gibi kararları çiftin birlikte alması gerektiği ifade edildi.Çocukların 18 yaşını dolduruncaya dek ya da lise eğitimlerini tamamlayana kadar annelerinin Los Angeles'daki Hidden Hills'de bulunan evinden 100 kilometreden daha fazla uzaklaşmasına izin vermeyen anlaşma kapsamında, her iki ebeveynin de çocuklarını doğumgünü gibi özel günlerde görme hakkı bulunduğu belirtildi.Anlaşmada West, Hidden Hills'deki bir taşınmaz mülkünü Kardashian'a vermeyi kabul etti. Öte yandan Kardashian Malibu, Riverside ve Harrison'daki mülklerin de sahipliğini sürdürecek.Tarafların birbirlerine boşanmadan ötürü herhangi bir nafaka ödemeyeceği, kendi borçlarını ödeyeceği kararlaştırılırken, çocukların özel güvenliği, eğitimi ve üniversite masraflarını ise birlikte ödeyeceği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20220809/kim-kardashian-sevgilisinden-ayrildi-kanye-west-haberi-gazete-mansetiyle-kutladi--1059693745.html

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kim kardashian, kanye west, boşanma, boşanma davası, anlaşma, nafaka