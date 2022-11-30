https://sputniknews.com.tr/20221130/kilicdaroglundan-3-aralik-paylasimi-ey-dunya-seninle-rekabet-etmeye-geliyoruz-1064015256.html

Kılıçdaroğlu'ndan 3 Aralık paylaşımı: 'Ey Dünya seninle rekabet etmeye geliyoruz'

Kılıçdaroğlu'ndan 3 Aralık paylaşımı: 'Ey Dünya seninle rekabet etmeye geliyoruz'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 3 Aralık'ta yapacağı vizyon belgesi açıklamasıyla ilgili bir video paylaştı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta açıklayacağı vizyon belgesi hakkında Twitter'dan bir video yayınladı.Söz konusu videoda şu ifadeler yer alıyor:Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı vizyon belgesinde bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim, endüstri gibi çeşitli başlıkların yer alması bekleniyor.

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