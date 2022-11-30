https://sputniknews.com.tr/20221130/kilicdaroglundan-3-aralik-paylasimi-ey-dunya-seninle-rekabet-etmeye-geliyoruz-1064015256.html
Kılıçdaroğlu'ndan 3 Aralık paylaşımı: 'Ey Dünya seninle rekabet etmeye geliyoruz'
Kılıçdaroğlu'ndan 3 Aralık paylaşımı: 'Ey Dünya seninle rekabet etmeye geliyoruz'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 3 Aralık'ta yapacağı vizyon belgesi açıklamasıyla ilgili bir video paylaştı. 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T18:15+0300
2022-11-30T18:15+0300
2022-11-30T18:17+0300
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta açıklayacağı vizyon belgesi hakkında Twitter'dan bir video yayınladı.Söz konusu videoda şu ifadeler yer alıyor:Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı vizyon belgesinde bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim, endüstri gibi çeşitli başlıkların yer alması bekleniyor.
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kemal kılıçdaroğlu, twitter , dünya
kemal kılıçdaroğlu, twitter , dünya
Kılıçdaroğlu'ndan 3 Aralık paylaşımı: 'Ey Dünya seninle rekabet etmeye geliyoruz'
18:15 30.11.2022 (güncellendi: 18:17 30.11.2022) Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 3 Aralık'ta yapacağı vizyon belgesi açıklamasıyla ilgili bir video paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 3 Aralık’ta açıklayacağı vizyon belgesi hakkında Twitter'dan bir video yayınladı.
Söz konusu videoda şu ifadeler yer alıyor:
"Ey Dünya! Gözlerimize bak. İyice bak. Seninle rekabet etmeye geliyoruz. Teknolojide, sanayide, eğitimde, insan haklarında, kadın haklarında, özgürlüklerde, demokraside, hayvan haklarında, çevrecilikte, iyi olan her şeyde seninle rekabet etmeye geliyoruz. 3 Aralık’ı bekleyin.”
Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklayacağı vizyon belgesinde bilim, teknoloji, ekonomi, eğitim, endüstri gibi çeşitli başlıkların yer alması bekleniyor.