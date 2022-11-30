https://sputniknews.com.tr/20221130/kadirov-papa-francis-dis-basindaki-propagandalarin-kurbani-oldu---1063998069.html
Kadirov: Papa Francis dış basındaki propagandaların kurbanı oldu
Kadirov: Papa Francis dış basındaki propagandaların kurbanı oldu
Papa Francis'in Ukrayna'daki çatışmalarla ilgili değerlendirmesinde Çeçenleri ve Buryatları 'Rus birliklerinin en acımasız kesimi' olarak tanımlamasını... 30.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-30T12:47+0300
2022-11-30T12:47+0300
2022-11-30T12:48+0300
ukrayna krizi
ramzan kadirov
çeçenistan
vatikan
papa francis
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Müslümanların savaşa barış önermeden başlamadığını ve bunu Ukrayna'daki özel askeri harekat başlamadan önce de onlarca kez yaptıklarını anımsatan Kadirov, "Çeçenlerin esirlere muamelesinin sert olup olmadığını bizzat bize esir düşen Ukraynalı askerler anlatsın. Dünyaca ünlü bir din adamının, Müslümanların düşmana karşı tavrını bilmemesi ayıptır" dedi. "Ülkemizde 190'dan fazla halk yaşarken birleşik bir müfrezedeki bir Rus askerinin uyruğu göz yardımıyla nasıl belirlenebilir?" sorusunu yönelten Kadirov, "Vatikan lideri, elbette buna cevap veremez. O, dış basının sert propagandasının ve ısrarlarının kurbanı oldu" diye ekledi. Daha önce Ukrayna'daki çatışmaları değerlendiren Papa Francis, Çeçenleri ve Buryatları ‘Rus birliklerinin en acımasız kesimi’ olarak gördüğünü belirterek, “Şehit olan insanlar varsa, onlara zulmedenler de vardır” ifadelerini kullanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Papa'nın açıklamalarına “Bu artık Rus düşmanlığı da değil. İfade edemediğim seviyede bir çarpıtma" diyerek tepki göstermişti. Kasım ayı başlarında da Papa Francis, Rusların büyük bir halk olduğunu, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma nedeniyle sevdiği iki halk arasında kaldığını belirterek, Rus halkının özelliği olmayan ‘zalimliği’ görmenin kendisini üzdüğünü ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221129/rusyanin-vatikan-buyukelcisi-papanin-cecenler-ve-buryatlar-ile-ilgili-aciklamasini-protesto-etti-1063976271.html
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ramzan kadirov, çeçenistan, vatikan, papa francis
ramzan kadirov, çeçenistan, vatikan, papa francis
Kadirov: Papa Francis dış basındaki propagandaların kurbanı oldu
12:47 30.11.2022 (güncellendi: 12:48 30.11.2022) Abone ol
Papa Francis'in Ukrayna'daki çatışmalarla ilgili değerlendirmesinde Çeçenleri ve Buryatları 'Rus birliklerinin en acımasız kesimi' olarak tanımlamasını yorumlayan Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Papa'nın dış basındaki propagandaların kurbanı olduğunu ifade etti.
Müslümanların savaşa barış önermeden başlamadığını ve bunu Ukrayna'daki özel askeri harekat başlamadan önce de onlarca kez yaptıklarını anımsatan Kadirov, "Çeçenlerin esirlere muamelesinin sert olup olmadığını bizzat bize esir düşen Ukraynalı askerler anlatsın. Dünyaca ünlü bir din adamının, Müslümanların düşmana karşı tavrını bilmemesi ayıptır" dedi.
"Ülkemizde 190'dan fazla halk yaşarken birleşik bir müfrezedeki bir Rus askerinin uyruğu göz yardımıyla nasıl belirlenebilir?" sorusunu yönelten Kadirov, "Vatikan lideri, elbette buna cevap veremez. O, dış basının sert propagandasının ve ısrarlarının kurbanı oldu" diye ekledi.
Daha önce Ukrayna'daki çatışmaları değerlendiren Papa Francis, Çeçenleri ve Buryatları ‘Rus birliklerinin en acımasız kesimi’ olarak gördüğünü belirterek, “Şehit olan insanlar varsa, onlara zulmedenler de vardır” ifadelerini kullanmıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Papa'nın açıklamalarına “Bu artık Rus düşmanlığı da değil. İfade edemediğim seviyede bir çarpıtma" diyerek tepki göstermişti.
Kasım ayı başlarında da Papa Francis, Rusların büyük bir halk olduğunu, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma nedeniyle sevdiği iki halk arasında kaldığını belirterek, Rus halkının özelliği olmayan ‘zalimliği’ görmenin kendisini üzdüğünü ifade etmişti.